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İSLAM 24.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-05-24 09:11:00 -
24.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَؕ اِنَّ فٖي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِاُو۬لِي الْاَبْصَارِ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir; gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır.”

(Nur Suresi - 44) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Allah'a şirk koşmak, anaya babaya itaatsizlik etmek ve yalancı şahitliği yapmak..."
(Buharî, Edeb 6; İman, 16)

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