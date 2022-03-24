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İSLAM 24.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-03-24 07:40:00 -
24.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعٖينَۙ 

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍؕ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌࣖ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 “Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır.”

" Onun yedi kapısı vardır, her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir."

(Hicr Suresi, 43 - 44)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:   

İblîs’in, emri yerine getirmediği gibi, yeniden dirilme gününe kadar yaşaması için dilekte bulunarak bu süre içinde insanları yoldan çıkarmaya ahdetmesinin, insanın sahip olduğu ayrıcalığı hazmedememesinden ve onu kıskanmasından, özellikle rahmetten kovulmasına Âdem’in yaratılışının sebep olduğu şeklindeki vehminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Halbuki aslında böyle bir cezaya çarptırılmasının asıl sebebi, kendi küstahlığı ve isyanı idi.

Muhtemelen İblîs, içten içe kendi günahına yine kendisinin kulluktaki samimiyetsizliğinin sebep olduğunu da düşündüğü için, bu tecrübesinden hareketle samimi kullara zarar veremeyeceğini ifade etmektedir.

Allah Teâlâ, insanlar hakkında dünya hayatını bir imtihan süreci kılmayı murat ettiği için İblîs’in dileğini kabul etmiş; bu arada kendisine varan doğru yolun, şeytanın tuzaklarına kapılmayacak olan ihlâslı kulların tutacağı yol olduğunu, bunlar üzerinde şeytanın hâkimiyet kuramayacağını, buna karşılık şeytana uyacakların buluşma yerinin cehennem olacağını bildirmek suretiyle dolaylı olarak insanlara da akıllarını başlarına alıp şeytana kapılmamaları, kendisine varan doğru yoldan şaşmamaları, cehennemden korunmaları gerektiği yolunda uyarıda bulunmuştur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 352-353


(Bu resim temsilidir)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır." 

(Tirmizi, Cehennem 8; Muvatta, Cehennem 2)

"Kıyamet günü cehennem, yetmiş bin yuları olduğu halde getirilir. Her yularında, onu çeken yetmiş bin melek vardır." 

(Müslim, Cennet 29 ; Tirmizi, Cehennem 1)

"Cennetin etrafı mekarihle (nefsin hoşlanmadığı şeylerle) sarılmıştır. Cehennemin etrafı da şehevi (nefsin arzuladığı, cazip) şeylerle sarılmıştır." 

(Sahiheyn'de, Ebu Hureyre'den bu rivayet aynen gelmiştir.)

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Yorumlar

YA RABBİ

cennetin etrafının nefse ağır gelen cehennemin de nefsin hoşlandığı şeylerle çevrili olması durumu geçici bir haldir öyle değil mi.....marifet yolculuğunda belli bir noktadan sonra bu hal tersine döner...nefse normalde ağır gelen hoşlanmayacağı şeyler ona haz ve lezzete normalde ona zevk veren şeyler de işkenceye dönüşür di mi....BİRAZ SABRI İNSAN KENDİNDEN ESİRGEMEMELİDİR...SONU SELAMETTİR-İNŞALLAH-....YANILIYORSAM DÜZELT....ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB.....

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