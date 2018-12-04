24 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü! İşte fiyatı

Sony’nin oyun dünyasına damgasını vuran konsolu PlayStation’ın 1990’lı yıllardaki ilk versiyonu PlayStation Classic'in yenilenen modeli tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu.

İlk olarak 3 Aralık 1994 yılında piyasaya çıkan PlayStation Classic’in 24 yıl sonra nostaljik tasarım ve yeni özellikleriyle gelen yeni modelinin Türkiye fiyatı 799 TL olarak belirlendi.

24 yıl önce çıkan ilk PlayStation ile aynı tasarıma sahip olan yeni PlayStation Classic, orjinal versiyonuna göre kenarlarından yüzde 45, hacim olarak ise yüzde 80 daha küçük. USB AC adaptörüyle şarj edilebilen ürün TV veya monitöre bağlamak için bir de HDMI kablosu içeriyor.

Türkiye'de 799 TL'ye e-ticaret satış noktaları ve tüketici perakendecilerinde satışa sunulan PlayStation Classic'in Avrupa’da 99 Euro, ABD’de ise 99 dolarlık fiyat etiketiyle bugün raflardaki yerini aldığını belirtelim.

20 OYUN YÜKLÜ GELİYOR

Sony Interactive Entertainment'tan (SIE) yapılan duyuruya göre PlayStation Classic ile yüklü gelen 20 oyun ise şunlar:

- Battle Arena Toshinden

- CoolBoarders 2

- DestructionDerby

- Final Fantasy VII

- Grand Theft Auto

- IntelligentQube

- Jumping Flash

- Metal Gear Solid

- MrDriller

- Oddworld: Abe's Oddysee

- Rayman

- Resident Evil Director'sCut

- Revelations: Persona

- RidgeRacerType 4

- Super Puzzle Fighter II Turbo

- SyphonFilter

- Tekken 3

- TomClancy’sRainbow 6

- Twisted Metal

- Wild Arms

