24 saat açık ders çalışma merkezi

Erdoğan Gül

Düzce Belediyesi eliyle yenilenen Eski Kaymakamlık Lojmanının Millet Kütüphanesi’ne dönüştürülmesi çalışması tamamlandı. İç donanımları, bahçesi ve yeşillikler içinde yer alan yapının kapılarını, bugün düzenlenen davet ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü açtı. Düzce Valisi Cevdet Altay ve il protokolünün de katıldığı davette ev sahibi Başkan Özlü, 300 metrekare kapalı alanı, 67 kişi kapalı alan oturum kapasitesiyle hizmet verecek Millet Kütüphanesi hakkında bilgi verdi.

Davette konuklara kısa bir açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü talep doğrultusunda 24 saat açık şekilde hizmet vereceğini belirterek şunları söyledi: “Bugün aslında açılış töreni yapmıyoruz, burayı hizmete alıyoruz. Biliyorsunuz okullar açıldı. Öğrencilerimiz burada 16 saat ders çalışabilecekler. İhtiyaca göre burası 24 saat açık bir kütüphane olarak faaliyet gösterecek. Bizim de ders çalışan öğrencilerimize yeme içme konusunda bir takım ikramlarımız olacak. Burası nezih bir mekan oldu. Bu mekanın hayata geçmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

“El Birliği İle Hayata Geçen Bir Merkez”

Düzce’nin daha modern, yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için yapılan her çalışmada el birliği ile hareket edildiğine değinen Başkan Özlü, kütüphane yapımına destek verenleri de unutmayarak şunları söyledi: “Başta Kelebek mobilya olmak üzere diğer katkı sunan firmalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Düzce'ye güzel bir eser kazandırdığımıza inanıyorum. Buranın hizmete alındığının bilinmesi için bugün bu programı tertip ettik.”

“Resmi Açılış İleri Bir Tarihte Olacak”

Millet Kütüphanesi düzenlenen davetin ardından 1 Kasım itibariyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Resmi açılış töreninin ileri bir tarihte olacağını söyleyen Başkan Özlü: “Bundan sonra burada sürekli bizim personelimiz olacak, kütüphane görevlileri olacak, BELTUR şirketimizin görevlileri olacak. Burası öğrencilerimizin hizmetinde, inşallah ileride resmi bir açılış töreni de gerçekleştireceğiz” dedi.

“Seçme Eserlerin Yer Alacağı Bir Kütüphane”

Kısa süre içinde kütüphane raflarının seçme eserlerle doldurulacağını belirten Başkan Dr. Faruk Özlü şöyle konuştu: “Buraya her kitabı almayacağız, buraya koyacağımız kitaplar seçkin kitaplar olacak. Kitap seçme aşaması biraz zaman alacak ama resmi açılış yaptığımız tarihte tüm kitap raflarımız da dolu olacak.”