24. POMEM polis alımları | POMEM 2019 başvuru şartları neler?

Polis alımı 2019 başvuruları merakla araştırılıyor. 24. POMEM polis alımı başvuru şartları nedir? Polis olmak isteyenlere müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vermişti. Bakan Soylu açıklamasında 2 bin 500 kadın polis alınacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler Polis Akademisine çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada ön başvuru tarihlerinin ve sınava ilişkin esasların Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edileceği belirtildi. Peki 24. POMEM polis alımı başvuru şartları neler?

24. Dönem Pomem sınav duyurusu ardından başvuru kılavuzu merak konusu oldu. Başta Polis Merkezi Amirlikleri olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerde istihdam edilecek 2500 kadın polis memurundan biri olmak isteyen adaylar, sık sık Polis Akademisi (PA) resmi sayfasını ziyaret ederek bilgi edinmeye çalışıyor.

POMEM SINAV AÇIKLAMASI

Polis Akademisi (PA), resmi sayfasından paylaştığı 24. Dönem Pomem sınav duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatlarıyla, Polis Merkezi Amirliklerine müracaat için gelen vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem Polis Merkezi Amirliklerindeki, hem de Polis Merkezleri Amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri” doğrultusunda “Güven Masası” uygulaması hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.”