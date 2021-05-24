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Ekonomi 24 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller
Ekonomi

24 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller

2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlar için ödenen evde bakım maaşları araştırılıyor. Evde bakım maaşı nedir, ne kadar? 24 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller

Yeniakit Publisher
2021-05-24 21:09:00 -
24 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller

24 Mayıs 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi, evde bakım maaşı sorgulama ekranını araştırıyor. Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı sorusu en merak edilen konuların başında geliyor.

24 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1-Isparta

2-Ordu

3- Konya

4- Sakarya

5- Samsun

6- Tokat

7- Kırıkkale

8- Düzce

9- Bolu

10- Bursa

11- Kayseri

12- Adana

13- Aksaray

14- Mersin

15- İstanbul

16- Aydın

17- İzmir

18- Manisa

19- Niğde

20- Zonguldak

21- Antalya

22- Eskişehir

23- Uşak

24- İstanbul

25- Diyarbakır

26- Sivas

27- Bilecik

28- Denizli

29- Karabük

30- Çanakkale

31- Tekirdağ

32- Osmaniye

33- Afyonkarahisar

34- Şanlıurfa

35- Kocaeli

36- Adıyaman

37- Hatay

38- Kırklareli

39- Balıkesir E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.

 

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