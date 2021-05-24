24 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller
2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlar için ödenen evde bakım maaşları araştırılıyor. Evde bakım maaşı nedir, ne kadar? 24 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller
24 Mayıs 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi, evde bakım maaşı sorgulama ekranını araştırıyor. Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı sorusu en merak edilen konuların başında geliyor.
24 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi
1-Isparta
2-Ordu
3- Konya
4- Sakarya
5- Samsun
6- Tokat
7- Kırıkkale
8- Düzce
9- Bolu
10- Bursa
11- Kayseri
12- Adana
13- Aksaray
14- Mersin
15- İstanbul
16- Aydın
17- İzmir
18- Manisa
19- Niğde
20- Zonguldak
21- Antalya
22- Eskişehir
23- Uşak
24- İstanbul
25- Diyarbakır
26- Sivas
27- Bilecik
28- Denizli
29- Karabük
30- Çanakkale
31- Tekirdağ
32- Osmaniye
33- Afyonkarahisar
34- Şanlıurfa
35- Kocaeli
36- Adıyaman
37- Hatay
38- Kırklareli
39- Balıkesir E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.
Evde bakım maaşı ne kadar?
Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.