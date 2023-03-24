24 Mart 2009: Gemi Modeli Sanatçısı Mehmet Gazali Özkasım'ın vefatı

1926 yılında Arhavi’de doğdu. 1.5 yaşında ailesiyle Üsküdar’a yerleşti. 1941 yılında Haydarpaşa Lisesi 2. sınıfından ayrıldı. Askerliğinden sonra, Eminönü Unkapanı semtinde kereste ticareti yapmaya başladı.

Kereste ticareti yaptığı sıralarda mesleği icabı bütün Ayvansaray tekne ustaları ile tanışma fırsatı buldu. Onlardan tüm ahşap tekneler hakkında pek çok bilgi edindi.

Yıllar sonra kereste ticaretini bırakıp inşaatçılık yapmaya başladı. Evine yorgun döndüğünde, model yapmak en büyük zevki ve istirahati olmuştu.

1992 yılında Beylerbeyi Astsubay okulunda ve 1993 - 1995 yılları arasında İ.T.Ü. Gemi İnşaat Fakültesinde Gemi Modelciliği dersleri verdi.

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1978 yılında Galatasaray Yapı Kredi Bankası galerisinde düzenlenen Gemi Modelleri sergisinde 3 birincilik, 1980 yılında yine aynı galeride 1 ikincilik ödülü, 1995 yılı Romanya Köstence kentinde yapılan Naviga Avrupa Gemi Model Şampiyonası’nda, Tersane Modeli ile altın madalya, Alamana Modeli ile bronz madalya kazandı.

İstanbul, Ankara, Tel Aviv ve Ürdün’de özel kolleksiyonlarda gemi modelleri bulunmaktadır. 1978 -1996 yılları arasında, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Düsseldorf ve Köstence’de modelleri sergilendi.