Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve beraberindeki üst düzey heyet, Pazar sabahı sürpriz bir ziyaretle Şam’a giderek Suriye hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.
Gündem: 10 Mart Anlaşması ve Askeri Entegrasyon
Görüşmelerin ana eksenini, taraflar arasında daha önce sağlanan 10 Mart mutabakatının sahadaki uygulamaları oluşturdu. Özellikle SDG’nin askeri yapısının genel sisteme nasıl entegre edileceğine dair kritik başlıklar masaya yatırıldı.
Somut Adım Beklentisi Karşılanmadı
Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, toplantıdan henüz beklenen "somut sonuçlar" çıkmış değil. Görüşmelere dair öne çıkan notlar şunlar:
- Takip Süreci: Görüşmelerin, Mart ayındaki anlaşmanın takibi niteliğinde olduğu vurgulandı.
- Yavaş İlerleme: Anlaşmanın sahada uygulanmasını hızlandıracak kesin bir karara henüz varılamadı.
- Ek Toplantı Kararı: İki taraf, askıda kalan konuları netleştirmek ve süreci tamamlamak adına ilerleyen bir tarihte yeniden bir araya gelme kararı aldı.
SDG’den Resmi Açıklama
Görüşmelerin sona ermesinin ardından SDG’nin resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamada, heyetin Şam’daki temaslarını tamamladığı teyit edildi. "Askeri düzeyde entegrasyon" sürecine odaklanıldığı belirtilirken, görüşmenin detaylarının ve nihai sonuçların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
