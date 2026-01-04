  • İSTANBUL
4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

“Zorbalık meşrulaştı” diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında

'Uluslararası hukuk' dalaveresine son! Venezuela işgal ediliyor

Komşuda alarm! Havalimanlarında iniş kalkışlar askıya alındı

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...

SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı

Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde: Venezuela krizi sonrası siparişler patladı!
Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesinin ardından Washington’un ülkeyi petrol üzerinden baskı altına alarak yeni yönetime yön verme planlarını açıkça itiraf etti. ABD basınına konuşan Rubio, petrol sevkiyatlarına getirilen “karantina” uygulamasının, Venezuela’nın geleceğini şekillendirmek için kullanılacağını söyledi.

Rubio, Venezuela ekonomisinin bel kemiği olan petrol endüstrisini hedef aldıklarını itiraf ederek, “Rejimin dayandığı şey petrol ekonomisidir. Karantina uyguluyoruz ve bu baskı, istenen değişiklikler olana kadar devam edecek” dedi. ABD’li Bakan, bu baskının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ülkenin iç yapısına müdahale amacı taşıdığını da gizlemedi.

Rubio, yaptırımların; uyuşturucu ile mücadele, çetelerin tasfiyesi, FARC ve ELN’nin uzaklaştırılması ve Venezuela’nın İran–Hizbullah ekseninden kopartılması için bir araç olarak kullanılacağını söyledi. Böylece Washington, Venezuela’yı kendi jeopolitik çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koydu.

 

Askeri müdahale ihtimalini de masada tuttuklarını belirten Rubio, ABD’nin Karayiplerde gerçekleştirdiği büyük deniz konuşlanmasının, yaptırıma tabi tüm gemileri engelleyebilecek güçte olduğunu söyledi. Rubio, Maduro’nun “öncelikli hedef” olarak yakalandığını, diğer isimlere yönelik operasyonların ise sürece yayılarak devam edeceğini ifade etti.

Rubio’nun açıklamaları, “ABD’nin Venezuela üzerindeki vesayet planının açık itirafı” olarak değerlendirilirken, petrol karantinasının bir ekonomik yaptırım değil, doğrudan siyasi kontrol mekanizması olarak devreye sokulduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Vatandaş

Batı hayranları Gözünüz Aydın Dünyanın Zalim Beşeri Allah’ı (Mecazi) ABD ve İsrail’dir Asalak Dünya Ülkeleri Tapmaya devam Olaki bir gün bir Lider çıkar ve dünyaya adalet getirir diye bekleyip durun Siz hiç akletmezmisiniz?
İspanya’dan yeşil enerji devrimi! Tam 9 saat boyunca bütün anakaraya bedava elektrik verdiler
İspanya’dan yeşil enerji devrimi! Tam 9 saat boyunca bütün anakaraya bedava elektrik verdiler

İspanya, küresel iklim kriziyle mücadelede dünya tarihine geçecek bir başarıya imza atarak enerji sektöründe yeni bir dönem başlattı. 16 Nis..
Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu
Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

“Latif Erdoğan’ın kaleme aldığı bu sarsıcı yazı, FETÖ’nün yıllar boyunca din kisvesi altında ördüğü sahte maneviyat perdesini, Mesihlik heze..
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdıkları haydut operasyonun ardından yeni açıklama yaptı. Afganista..
