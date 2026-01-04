Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

Rubio, Venezuela ekonomisinin bel kemiği olan petrol endüstrisini hedef aldıklarını itiraf ederek, “Rejimin dayandığı şey petrol ekonomisidir. Karantina uyguluyoruz ve bu baskı, istenen değişiklikler olana kadar devam edecek” dedi. ABD’li Bakan, bu baskının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ülkenin iç yapısına müdahale amacı taşıdığını da gizlemedi.

Rubio, yaptırımların; uyuşturucu ile mücadele, çetelerin tasfiyesi, FARC ve ELN’nin uzaklaştırılması ve Venezuela’nın İran–Hizbullah ekseninden kopartılması için bir araç olarak kullanılacağını söyledi. Böylece Washington, Venezuela’yı kendi jeopolitik çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koydu.

Askeri müdahale ihtimalini de masada tuttuklarını belirten Rubio, ABD’nin Karayiplerde gerçekleştirdiği büyük deniz konuşlanmasının, yaptırıma tabi tüm gemileri engelleyebilecek güçte olduğunu söyledi. Rubio, Maduro’nun “öncelikli hedef” olarak yakalandığını, diğer isimlere yönelik operasyonların ise sürece yayılarak devam edeceğini ifade etti.

Rubio’nun açıklamaları, “ABD’nin Venezuela üzerindeki vesayet planının açık itirafı” olarak değerlendirilirken, petrol karantinasının bir ekonomik yaptırım değil, doğrudan siyasi kontrol mekanizması olarak devreye sokulduğu bir kez daha ortaya çıktı.