Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş yönetimini sert bir dille eleştirerek, "Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Tarihinde Böyle Vurgun Görülmedi"

Gökçek, bu iddialarının arkasında olduğunu belirterek Yavaş yönetimini kendisini mahkemeye vermeye davet etti.

Kalem Kalem Vurgun İddiaları

Gökçek, belediye bünyesinde yapılan alımlarda büyük meblağların havaya uçtuğunu iddia ederek şu başlıkları sıraladı:

Tabut ve Kefen Alımları: 45-50 bin adet tabut ve yüklü miktarda kefen alındığını ancak bunların ortada olmadığını iddia etti.

Ceset Torbası ve Çöp Poşeti: 1 milyon 250 bin ceset torbası ile mezarlıklar için alınan 600 ton (yaklaşık 30 tır) çöp poşetinin akıbetinin belirsiz olduğunu öne sürdü.

Konser Harcamaları: Yapılan 98 konser için 810 milyon TL ödendiğini, ancak bu hizmetlerin gerçek değerinin 100 milyon TL bile etmeyeceğini savundu.

Karton Bardak ve Tahta Kaşık: 145 milyon adet karton bardak ve 100 milyon adet tahta kaşık alındığını belirterek, bu rakamların akıl dışı olduğunu ifade etti.

Maske Alımı: Pandemi sürecinde yapılan maske alımlarında "anlaşma usulü" ile büyük vurgunlar yapıldığını iddia etti.

Gökçek, tüm bu iddiaların belgeli olduğunu ve ciddi bir inceleme yapılması durumunda büyük bir yolsuzluk tablosunun ortaya çıkacağını iddia ederek konuşmasını sonlandırdı.