  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde: Venezuela krizi sonrası siparişler patladı!

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Türk hava savunma sanayisine yeni nefes! Çelikkubbe’ye yeni ‘siper’

CHP’li belediyelerin su zammı için ‘elektrik zamlandı’ yalanını bakan ifşa etti: Elektrik yüzde 43 zamlandı, suya yüzde 300 zam yaptılar!

Gazze’de barınma yardımları kış için çok yetersiz kaldı!

ABD’nin Venezuela haydutluğuna Türkiye'den sert tepki: Biz bu savaşın tarafıyız! Katil Amerika defol

ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışmaya yol açtı! Yürürken ağzından tek bir cümle çıktı

Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

CHP’lilerin çocukları Avrupa’ya kapak attılar
Gündem Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!
Gündem

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

ABB eski başkanı Melih Gökçek, Akit TV’de yayınlanan Kırmızı Masa Programı’nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yönetimi hakkında çarpıcı yolsuzluk iddialarında bulundu. Gökçek, Yavaş dönemindeki usulsüzlüklerin İstanbul’u bile gölgede bırakacak seviyede olduğunu öne sürdü.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş yönetimini sert bir dille eleştirerek, "Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Tarihinde Böyle Vurgun Görülmedi"

Gökçek, bu iddialarının arkasında olduğunu belirterek Yavaş yönetimini kendisini mahkemeye vermeye davet etti.

Kalem Kalem Vurgun İddiaları

Gökçek, belediye bünyesinde yapılan alımlarda büyük meblağların havaya uçtuğunu iddia ederek şu başlıkları sıraladı:

Tabut ve Kefen Alımları: 45-50 bin adet tabut ve yüklü miktarda kefen alındığını ancak bunların ortada olmadığını iddia etti.

Ceset Torbası ve Çöp Poşeti: 1 milyon 250 bin ceset torbası ile mezarlıklar için alınan 600 ton (yaklaşık 30 tır) çöp poşetinin akıbetinin belirsiz olduğunu öne sürdü.

Konser Harcamaları: Yapılan 98 konser için 810 milyon TL ödendiğini, ancak bu hizmetlerin gerçek değerinin 100 milyon TL bile etmeyeceğini savundu.

Karton Bardak ve Tahta Kaşık: 145 milyon adet karton bardak ve 100 milyon adet tahta kaşık alındığını belirterek, bu rakamların akıl dışı olduğunu ifade etti.

Maske Alımı: Pandemi sürecinde yapılan maske alımlarında "anlaşma usulü" ile büyük vurgunlar yapıldığını iddia etti.

Gökçek, tüm bu iddiaların belgeli olduğunu ve ciddi bir inceleme yapılması durumunda büyük bir yolsuzluk tablosunun ortaya çıkacağını iddia ederek konuşmasını sonlandırdı.

Mansur Yavaş ve CHP’lilerde telaş hakim
Mansur Yavaş ve CHP’lilerde telaş hakim

Gündem

Mansur Yavaş ve CHP’lilerde telaş hakim

ABB’den Keçiören’e tek kişilik işkence! Mansur Yavaş’ın çalışma vizyonu
ABB’den Keçiören’e tek kişilik işkence! Mansur Yavaş’ın çalışma vizyonu

Gündem

ABB’den Keçiören’e tek kişilik işkence! Mansur Yavaş’ın çalışma vizyonu

Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!
Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!

Gündem

Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!

Mansur Yavaş için 5 soruşturma izni verildi 10 dosya yolda! Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış
Mansur Yavaş için 5 soruşturma izni verildi 10 dosya yolda! Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış

Gündem

Mansur Yavaş için 5 soruşturma izni verildi 10 dosya yolda! Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Melek Besim

Belediyelerin konser düzenlemesi, milyonları harcaması savurganlık, milletin parasını Çar çür etmesidir, çöpe atmaktır! İngiltere’de belediyeler kendi bölgelerindeki öğretmenler ve polislerin maaşını öderler. İhtiyaç sahiplerine yardım ederler!

Şuayip

Cumhur başkan adayları demek ki budur
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23