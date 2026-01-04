İspanya’dan yeşil enerji devrimi! Tam 9 saat boyunca bütün anakaraya bedava elektrik verdiler

Küresel iklim hedefleri doğrultusunda tarihi bir başarıya imza atan İspanya, 16 Nisan 2025 tarihinde tüm anakara elektrik şebekesini üst üste dokuz saat boyunca sadece yenilenebilir kaynaklarla beslemeyi başardı. Standart bir iş gününde, sabah 10.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisinin birleşimi, ülkenin toplam elektrik ihtiyacını karşıladı ve zaman zaman bu ihtiyacın üzerine çıktı. Bu dönüm noktası, büyük bir Avrupa ekonomisinin yoğun saatlerde tamamen temiz enerjiyle çalışabileceğini kanıtlayarak, fosil yakıtlara olan uzun süreli bağımlılıktan önemli bir kopuşu simgeliyor.

Bu tarihi başarı, yeşil altyapıya yapılan yıllar süren devasa yatırımların bir sonucudur ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklarının hem işlevsel hem de ölçeklenebilir olduğunu göstermektedir. Bu başarı yeşil enerjinin inanılmaz potansiyelini vurgularken, uzmanlar aynı zamanda hava durumuna bağlı kaynakların doğal değişkenliğini yönetmek için sürekli şebeke güncellemelerine ve gelişmiş depolama çözümlerine duyulan kritik ihtiyacın altını çiziyor. İspanya bu konuda öncülük ederken, bu olay enerji sektörlerini karbonsuzlaştırmaya çalışan diğer sanayileşmiş ülkeler için güçlü bir model teşkil ediyor.

Kaynak: EL PAÍS. (2025). Spain powers mainland grid with 100% renewable energy for nine hours. EL PAÍS.