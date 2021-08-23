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İSLAM 23.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-08-23 05:51:00 -
23.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَٓائِبَيْنِۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَۚ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O’dur.

  (İbrâhîm Suresi - 33)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Denizde yüzen gemilerin, vadilerden akan ırmakların, düzenli olarak seyreden ay ve güneşin, birbirini izleyen gece ve gündüzün insanın emrine veya hizmetine sunulması, insanın bunlardan yararlanabileceği şekilde yaratılmış olduklarını ifade eder (Taberî, XIII, 225; İbn Âşûr, XIII, 235-236). İnsan, hayatının her safhasında bu nimetlerden faydalanmaktadır. Elbette ki Allah’ın lutfettiği nimetler bunlardan ibaret değildir. O, insana maddî ve mânevî daha nice nimetler bahşetmiştir.
 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)     (KUDSİ HADİS)

“Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli   vardır ya da tamamen affederim.

 Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç   yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım.

 Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle   karşılarım.”

 (Müslim, Zikir 22)

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