23.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَللّٰهُ الَّذٖي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَؗ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah’tır."

(Mü'min Suresi - 79) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Allah’ın âyetlerini tartışma, onlarla mücadele etme cüretini gösteren müşriklere, o günün şartlarında yararlandıkları başlıca imkânları kendilerine bahşedenin Allah olduğu hatırlatılmakta; bu lutufların sahibine saygı duyup ona teslim olmaları gerektiğine işaret edilmektedir.

En‘âm kelimesi özellikle deve, daha genel olarak da deve ile birlikte sığır, koyun ve keçi türlerini ifade etmek üzere kullanılır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “n‘am” md.).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 681







ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah’ım, sana sığınırım küfürden ve fakirlikten. Allah’ım, sana sığınırım kabir azabından. Sen’den başka ilâh yoktur.”

(Ebu Davud, Edep, 110)