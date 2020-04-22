23 Nisan'ı evde geçiren çocuklar için marş seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Gökhan Bölükçü, koronavirüs salgını dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirecek çocuklara moral vermek için "Güzel Çocuk" isimli marş seslendirdi.

Sözleri İlkay Göçmen'e, düzenlemesi Mustafa Aslanyürek'e ait olan marşın klibinde bazı ünlü isimler ve çocuklar yer aldı. Katılımcıların ev ortamında kendi imkanlarıyla çektiği videolardan oluşan klipte çocukların ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ritim tuttuğu görüldü.

Bölükçü, AA muhabirine, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı anısına bir çalışma yapmak istedik. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır evlerinden çıkamayan, parklarda istediği gibi oynayamayan çocuklara moral vermek adına 'Güzel Çocuk' isimli marşımızı hazırladık. Sağ olsun sanatçı dostlarımız da evlerinden çektikleri videolarla klibimize destek oldular." dedi.

Bugünün büyükleri ile yarının büyüklerinin klipte buluştuğunu dile getiren Bölükçü, "Umarım izleyenler de beğenir. Biz çekerken ve söylerken çok eğlendik." ifadesini kullandı.