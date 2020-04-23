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Aktüel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı

Nevşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı.

2020-04-23 10:56:39 -
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı

Nevşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı.


Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.


Ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu törende İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in çelenk sunmasıyla başladı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.

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