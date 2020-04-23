KONYA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da törenler yapıldı.

Konya'da Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulduğu gözlemlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Programa katılan protokol üyeleriyle emniyet mensuplarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan Türk bayraklı koruyucu maske takmaları dikkat çekti.

- Karaman

Karaman'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi. Törene, Çalışkan'ın yanı sıra şube müdürleri katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreni, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkın'da İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından program sona erdi. Törene, Yalçın'ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.