23. Geleneksel Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali için geri sayım başladı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, düzenlediği davet çağrısıyla tüm vatandaşları Dereköy’de buluşmaya davet etti.

Başkan Akpınar, Dereköy’ün Kahramanmaraş’ın önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu belirterek, yıllardır ata sporu güreşin yaşatıldığı, pehlivanların er meydanına çıktığı bu özel geleneğin yeniden güçlü şekilde hayat bulacağını ifade etti.

Festivalin, Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirileceğini söyleyen Akpınar, kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Akpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Milletleri ayakta tutan sadece yollar, binalar ve projeler değildir. Aynı zamanda kültürüne, tarihine ve değerlerine sahip çıkmasıdır. Güreş sadece bir spor değildir; ahlaktır, sabırdır, saygıdır ve nefis terbiyesidir. Asıl pehlivan rakibini değil, önce kendi öfkesini yenebilen, nefsine hâkim olabilen kişidir. Bu yönüyle güreş; gençlerimize karakter kazandıran, ahlak öğreten ve disiplin aşılayan çok kıymetli bir mirastır.”

Festival kapsamında Karakucak ve Şalvar Güreşleri başta olmak üzere birçok pehlivanın er meydanında mücadele edeceğini belirten Akpınar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden sporcuların katılım sağlayacağını ve binlerce vatandaşın festival coşkusunu paylaşmasının beklendiğini ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak organizasyon hazırlıklarının tamamlandığını belirten Akpınar; festival alanının düzenlendiğini, güreş sahasının hazır hale getirildiğini ve misafirler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Festival süresince vatandaşlara geleneksel ikramlarda da bulunulacağı ifade edildi.

Başkan Akpınar, başta Kahramanmaraşlı vatandaşlar olmak üzere; protokol üyelerini, siyasi parti temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, muhtarları, spor camiasını ve tüm vatandaşları Dereköy Güreş Festivali’ne davet ederek şu çağrıda bulundu: “Gelin hep birlikte ata sporumuzun heyecanını yaşayalım. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu kültürü tanıtalım. Dereköy’de kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde güzel bir gün geçirelim.”

Geleneksel Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali’nin şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Akpınar, tüm pehlivanlara başarılar diledi.