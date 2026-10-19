23 bin kişinin gözleri önünde öldü! Gösteri bir anda faciaya dönüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin Texas eyaletinde Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde düzenlenen askeri gösteride halatla stadyum çatısından sahaya inen asker metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti...
ABD’de 23 binden fazla kişinin bulunduğu stadyumda düzenlenen askeri gösteri faciayla sonuçlandı.
Maç öncesi gösteri düzenlendi
Texas eyaletinde yer alan San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu’nda Texas-San Antonio Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Harp Okulu arasında silahlı kuvvetler mensupları ve gazileri onurlandırmak amacıyla her yıl düzenlenen Amerikan futbolu karşılaşması öncesi düzenlenen gösteri faciayla sonuçlandı. Halatla stadyumun çatısından sahaya inen bir asker, bir anda metrelerce yüksekten yere çakıldı. Sahada birkaç dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulan asker, daha sonra sedyeyle dışarı çıkarıldı. Kaza sırasında stadyumda 23 binden fazla seyirci bulunduğu öğrenildi.
Nellis Hava Üssü Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, 6. Muharebe Eğitim Filosu 2. Müfrezesi’ne bağlı askerin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.