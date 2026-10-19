İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Muhtarlar sahadaki yol arkadaşlarımız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programında konuştu.

Muhtarların mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını bilerek vatandaşların taleplerini devlete ulaştırdığını aktaran Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve devlet yönetiminde daha etkin bir konuma kavuşmaları için tarihi adımlar atıldığını dile getirdi.

"Bu büyük yürüyüşte muhtarlarımız, devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır"

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamasının milletle kurulan gönül bağının bir tezahürü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortaya koyduğunuz Türkiye Yüzyılı vizyonu, devletimizin bütün kurumlarıyla milletimize daha iyi hizmet sunma iradesinin yol haritasıdır. Bu büyük yürüyüşte muhtarlarımız, devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır. Öncülüğünüzde ’Terörsüz Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda, milli birliğimizi tahkim etmeye, kardeşlik bağımızı güçlendirmeye, ülkemizin her köşesinde huzuru ve güveni hâkim kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

İçişleri bakanlığından kesintisiz hizmet anlayışı

İçişleri Bakanlığı olarak valiler, kaymakamlar, muhtarlar ve tüm personelle birlikte vatandaşların derdine derman olan, devletin şefkatini ve adaletini her hanede hissettiren bir anlayışla çalışmayı sürdüreceklerini belirten Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine aynı azim ve heyecanla yürüyeceklerini ifade etti. Bakan Çiftçi, konuşmasını tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ederek tamamladı.