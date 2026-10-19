Tek Parti ruhu Özel’in YP’sinde yaşıyor! Gay bar işleten Özgür’ü “kıble” yaptılar

Özel Haber

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i konuşma yapmak üzere kürsüye davet eden Yeni Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan'ın, “Cesaretin temsilcisi, örgütümüzün yürüyen önderi ve İstanbul’da kıblemiz olan, kutup yıldızımız olan Özgür Çelik’i bugün burada mikrofona davet ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum” şeklindeki skandal sözleri, kamuoyunda infiale oldu.

İNSANA TAPMAK GEÇMİŞLERİNDE VAR

Skandal sözler akıllara CHP tek parti diktasında yaşanan benzer rezaletleri getirdi. İşte beşeriyete ulûhiyet atfedilen ve dinimize göre şirk kabul edilen o skandal açıklamalardan bazıları:

* Gerçek ismi Moiz Kohen olan Yahudi Munis Tekinalp, “Kemalizm dini” için “Yeni Amentü” yazdı. Tekinalp’ın “Yeni Amentü”sünde, “Kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklâlini yoktan var eden Mustafa Kemal’e, onun cengâver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim. İyilikle fenalığın insanlardan geldiğine, büyük milletimin medenî cihanda en büyük mevkii kazanacağına, hamaset dasitanlarıyla tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve Gazi’nin Allahın en sevgili kulu olduğuna, kalbimin bütün hulûsiyle şehadet eylerim” cümlelerini kullandı.

YEVM-İ SUAL GÜNÜ GELECEK

•Batıcı düşünce akımının önemli temsilcilerinden birisi olan Celal Nuri Bey de kalem aldığı "Kemalizm’in amentü"sünde “İnandım, iman getirdim Halk Fırkası’na (CHP), Halk Fırkası’nın meb’uslarına, meb’usların yapacağı kanunlara, naşir-i efkarı olacak (fikrini yayacak) gazetelere, inanıp inanmayanlar için er-geç bir yevm-i sual (sual günü) geleceğine inandım" ifadelerine yer vermişti.

* Kemalettin Kamu da;

Burada erdi Mûsâ/ Burada uçtu İsa,

Bülbül burada varsa, Hürriyet için öter…

Ne örümcek, ne yosun/ Ne mûcize, ne füsun,

Kâbe Arab’ın olsun/ Çankaya bize yeter…” dizelerini yazmıştı.

* Yusuf Ziya Ortaç, “Atatürk’e Ekber!” şiirinde şu sapkın dizelere yer vermişti.

“Atatürk’e Ekber! Atatürk’e Ekber!

ancak O var: Atatürk!

Evliya odur, peygamber odur, sanatkâr Atatürk,

Tarihe hakim, zekâya önder, doğma serdar Atatürk,

Bunları geçti insan büyüğü: Kendi kadar Atatürk!"

"Varsın, Teksin, Yaratansın!"

“Atatürk’ün tapkınıyız! […] Her şeyde Atatürk, Yerde O! Gökte O! Denizde O! var da O! yok da O! her şeyde O! Atatürk! […] Yerdedir, göktedir, sudadır, alandadır, diktedir, pusudadır. Görünmezi görür! Bilinmezi bilir! duyulmazı duyar! Sezilmezi sezer, ezilmezi ezer! Her şeyde Atatürk! Elimizi yüzümüze, gönlümüzü özümüze kapıyoruz. Biz sana tapıyoruz! Biz sana tapıyoruz! […] Varsın, Teksin, Yaratansın! Sana bağlanmayanlar utansın!”

(Aka Gündüz)

*

"Tanrı gibi görünüyor her yerde"

“Tanrı gibi görünüyor her yerde

Topraklarda, denizlerde, göklerde;

Gönül tapar, kendisinden geçer de

Hangi yana göz bakarsa: Atatürk.

Babasından önce onun adını

Öğretiyor oğluna Türk kadını

Ondan aldık yaşamanın tadını

Bahtiyarız, bahtiyarsa Atatürk.”

(Halil Bedii Yönetken/Atatürk Marşı)

*

"Birlikti gönüller ona imanda"

“Hey Dünya! Yeryüzü! Sarsıl, yarıl, çök!..

Neysen bugün göster: Delin, boşan, gök,

Kendini yere çal, parçalan tarih,

Ey Timur, Attila, Yıldırım, Fatih,

Alpaslan, Iskender, Cengiz, Napolyon

Ey evvelce ölen yüzlerce milyon

Kafi değil, gökten muhayyel tavaf:

Kalkın mezarlardan, toplanın saf saf;

Doğrulun: Gelen eşsiz bir kahraman,

Doğrulun: Geliyor en büyük insan…

Kaç yıldır Türkçeydi, Tanrı’nın dili;

Insana ne ilah, ne de sevgili

Ne de ana-baba aratıyordu:

Her an yaratıyor, yaratıyordu,

Birlikti gönüller ona imanda

O ateş yanardı, her damla kanda…”

(Behçet Kemal Çağlar/“İzinde” şiiri)

*

"Tanrılaş gönlümde, tanrılaş Atam!"

“Her zaman ırkıma büyük Baş Atam,

Tanrılaş gönlümde, tanrılaş Atam!..”

(Nureddin Artam/“Büyük Ata’ya” şiiri)

*

"Atatürk’ün ağzından çıkan sözler de bir Tanrı buyruğudur"

“Atmosferde rüzgar, denizlerde dalgalar, akarsularda çağlayanlar, Arz’da volkanlar ve lavlar, nasıl bir Tanrı kudretiyse, vatan kurtaran Atatürk’ün ağzından çıkan sözler de bir Tanrı buyruğudur. Türkçe Kur’an okur gibi, onu da oku!.. Tekrar oku ve herkese okut!.. Öğret!.. Anlat… Yaz, yazdır, yay, yayınla!.. Kutsal kitapların ruhundan ayrı olmayan kemalizm prensipleri, vatansever Türk’ün inanı, ibadeti, medeniyeti, istiklali ve istikbalidir!.. Atatürk’ün Nutukları Kur’an’a aykırı olmadığı için Kur’an gibi kutsaldır." (Osman Nuri Çerman, “Dinimizde Reform: Kemalizm” dergisi)

"Her yaptığın iş harikadır, her sözün ayet"

Her yaptığın iş harikadır, her sözün ayet,

Kavmin olalım, sen bize, din eyle inayet!

Din istemeyiz öyle Arap felsefesinden,

Gazi ! Bize bir din de yarat Türk nefesinden!..

(Ali Hadi/“Gazi” şiiri)

*

"İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez!"

“Cennetse bu yurt, sen onu buldundu harâbe,

Bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kâbe.

Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun,

Türk ırkının, en son, ulu peygamberi oldun.

Tutsak seni lâyık, yüce Tanrı’yla müsâvi,

Toprak olamaz kalp doğabilmişse semâvî…

Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses,

İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez!”

(Edip Ayel)

*

“Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!”

“Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil,

“Kanlı bir gözyaşı nehrinde muazzam tabutun…

“Ey ilâhın yüce davetlisi, göklerden eğil

“Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!”

(Faruk Nafiz Çamlıbel)

*

"Sensin ülkü tanrımız"

“Bir güneş gibi yalnız

Sensin ülkü tanrımız.”

(Ömer Bedrettin Uşaklı)

*

"Vermedi bu kudreti tanrı, peygamberine”

“Peygamber, tanrısına duymadı bu hasreti

Vermedi bu kudreti tanrı, peygamberine.”

(Vasfi Mahir Kocatürk)

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"Allah değil, o yazdı alın yazımızı”

“İlk adam, mavi gözlerle baktı toprağa,

Toprağın haritasını çizdi bayrağa;

Allah değil, o yazdı alın yazımızı.”

(İlhami Bekir)

*

"Atatürk'ü sevmek ibadettir”

“Atatürk’ü sevmek de bir ibadettir.” (Celal Bayar)