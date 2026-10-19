Orta Doğu’daki çıbanbaşı yine tehditler savurdu Savaş uçakları önünde küstah mesajlar!

Terör devleti, işgalci İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölge ülkelerine yine sert tehditler savurarak yeni saldırıların sinyalini verdi. İsrail'in gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu savunan Netanyahu, "Düşmanlarımız şimdiye kadar aldıklarından çok daha ağır darbeler alacak" dedi. Netanyahu'nun hangi ülke veya grupları hedef aldığına dair ayrıntı vermemesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada ülkesinin askerî kapasitesine ve yeni saldırılar düzenleme kararlılığına dikkat çekti. Netanyahu, İsrail'in tehdit olarak gördüğü unsurlara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceği mesajını verdi.

"GEREKTİĞİNDE DÜŞMANLARIMIZI VURMAYA HAZIRIZ"

Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Gerektiğinde düşmanlarımızı vurmak için hazırlığa, kararlılığa ve kapasiteye sahibiz."

İsrail'in askerî operasyon düzenleme kabiliyetini vurgulayan Netanyahu, gerektiğinde güç kullanabileceklerini belirtti.

"ÇOK DAHA AĞIR DARBELER ALACAKLAR"

Açıklamasının devamında tehditlerini sertleştiren Netanyahu, "Düşmanlarımız şimdiye kadar aldıklarından çok daha ağır darbeler alacak" dedi.

Netanyahu'nun sözleri, İsrail'in önümüzdeki dönemde yeni askerî operasyonlara başvurabileceği yönünde bir uyarı olarak değerlendirildi.

YENİ SALDIRILARIN SİNYALİNİ VERDİ

Netanyahu'nun açıklamasında hangi ülke veya grupları hedef aldığına ilişkin açık bir ifade yer almadı. Bununla birlikte İsrail Başbakanı'nın daha ağır saldırılar düzenleyebileceklerini söylemesi, bölgedeki askerî gerilimin devam edebileceğine işaret etti.

Açıklamada yeni bir operasyonun tarihi, hedefi veya kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Netanyahu'nun sözlerinin ardından İsrail'in atacağı adımlar merak konusu oldu.