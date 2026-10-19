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Gündem Orta Doğu’daki çıbanbaşı yine tehditler savurdu Savaş uçakları önünde küstah mesajlar!
Gündem

Orta Doğu’daki çıbanbaşı yine tehditler savurdu Savaş uçakları önünde küstah mesajlar!

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Orta Doğu’nun kalbine saplanmış bir hançer gibi duran işgalci terör devleti İsrail’in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş uçaklarının gölgesinde yine bölge ülkelerine ve Müslüman coğrafyaya tehditler savurdu. Gazze'de ve çevre ülkelerde akıttığı masum kanına doymayan siyonist elebaşı, İsrail'in askeri kapasitesiyle övünerek yeni saldırıların ve katliamların açıkça sinyalini verdi.

Terör devleti, işgalci İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölge ülkelerine yine sert tehditler savurarak yeni saldırıların sinyalini verdi. İsrail'in gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu savunan Netanyahu, "Düşmanlarımız şimdiye kadar aldıklarından çok daha ağır darbeler alacak" dedi. Netanyahu'nun hangi ülke veya grupları hedef aldığına dair ayrıntı vermemesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada ülkesinin askerî kapasitesine ve yeni saldırılar düzenleme kararlılığına dikkat çekti. Netanyahu, İsrail'in tehdit olarak gördüğü unsurlara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceği mesajını verdi.

"GEREKTİĞİNDE DÜŞMANLARIMIZI VURMAYA HAZIRIZ"

Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Gerektiğinde düşmanlarımızı vurmak için hazırlığa, kararlılığa ve kapasiteye sahibiz."

İsrail'in askerî operasyon düzenleme kabiliyetini vurgulayan Netanyahu, gerektiğinde güç kullanabileceklerini belirtti.

 

"ÇOK DAHA AĞIR DARBELER ALACAKLAR"

Açıklamasının devamında tehditlerini sertleştiren Netanyahu, "Düşmanlarımız şimdiye kadar aldıklarından çok daha ağır darbeler alacak" dedi.

Netanyahu'nun sözleri, İsrail'in önümüzdeki dönemde yeni askerî operasyonlara başvurabileceği yönünde bir uyarı olarak değerlendirildi.

YENİ SALDIRILARIN SİNYALİNİ VERDİ

Netanyahu'nun açıklamasında hangi ülke veya grupları hedef aldığına ilişkin açık bir ifade yer almadı. Bununla birlikte İsrail Başbakanı'nın daha ağır saldırılar düzenleyebileceklerini söylemesi, bölgedeki askerî gerilimin devam edebileceğine işaret etti.

Açıklamada yeni bir operasyonun tarihi, hedefi veya kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Netanyahu'nun sözlerinin ardından İsrail'in atacağı adımlar merak konusu oldu.

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Yorumlar

Cabbar

Korkak pısırık üçkağıtçı satılmış sözde Müslüman ülkelerin yöneticileri buna müstahak. Oturduğun yerden fetih duası okumakla bu işler olmuyor. Kimse cihat etmiyor ki Allahın yardımı gelsin.

Müslüman ülke mi var.

Bütün Müslüman ülkeler, İran hariç, ve liderleri israilden acayip korkuyor..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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