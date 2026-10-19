CHP Sözcüsü Sarı’dan YP liderine Tugay tepkisi! Kefil olan Özel çıksın İzmirliden özür dilesin!

İzmir İl Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve partililerle birlikte İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İzmir’deki siyasi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından “Elim kırılsaydı da onu aday yapmasaydım” diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösteren Sarı, “Sayın Özgür Özel, bu belediye başkanını aday yaparken kefil oldu. Çıtayı da çok yukarıya koydu. ‘Sütte leke var, Cemil Tugay’da leke yok’ demişti. Şimdi de ‘Elim kırılsaydı, ben onu aday yapmasaydım’ diyor. Siyasette öyle ‘Elim kırılsaydı’ falan yok. Kararlar verirsiniz, sonuçlarına katlanırsınız, bedellerini ödersiniz. Çıkacaksınız, özeleştiri yapacaksınız. İzmir halkından özür dileyeceksiniz. ‘Ben böyle bir karar verdim ve verdiğim bu karar yanlıştı’ diyeceksiniz. Laf kalabalığı yapmayacaksınız” ifadelerini kullandı.