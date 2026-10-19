  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Mazot 100 lira, istifa’ diyenlere ağzının payını verdi! Erdoğan’ı bırak Kerkük’ü ve Musul’u satanlara bak Belediye başkanı ceketini alıp gitti! Özgür'ün partisinde istifa depremi Akit yazdı üniversite soruşturma başlattı: Kusuru olan varsa gereken yapılacak İstanbul’daki konserde 2 kişi ölmüştü! Vali Gül sebebini açıkladı Şile’deki rüşvet soruşturmasında ilk duruşma: Yolsuzlar için hesap vakti Siyonist İsrail, reklam ağını kullanmış! Arap medyasında casus yazılım skandalı Arnavutluk’ta tansiyon iyice yükseliyor: Hükümet binaları yakıldı, polis alevler içinde kaldı İstanbul’daki selde son durum! Vali Gül açıklama yaptı Çığ gibi büyüyen olaylar iktidarı sallıyor: İçişleri Bakanının istifası Macron'dan döndü CHP’de ihraç dalgası kapıda! Kasım ayı için geniş liste hazırlığı
Siyaset CHP Sözcüsü Sarı’dan YP liderine Tugay tepkisi! Kefil olan Özel çıksın İzmirliden özür dilesin!
Siyaset

CHP Sözcüsü Sarı’dan YP liderine Tugay tepkisi! Kefil olan Özel çıksın İzmirliden özür dilesin!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP Sözcüsü Sarı’dan YP liderine Tugay tepkisi! Kefil olan Özel çıksın İzmirliden özür dilesin!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin üzerinden günler geçmesine rağmen CHP ve Yeni Parti’deki kuyruk sancısı dinmiyor.

İzmir İl Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve partililerle birlikte İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İzmir’deki siyasi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından “Elim kırılsaydı da onu aday yapmasaydım” diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösteren Sarı, “Sayın Özgür Özel, bu belediye başkanını aday yaparken kefil oldu. Çıtayı da çok yukarıya koydu. ‘Sütte leke var, Cemil Tugay’da leke yok’ demişti. Şimdi de ‘Elim kırılsaydı, ben onu aday yapmasaydım’ diyor. Siyasette öyle ‘Elim kırılsaydı’ falan yok. Kararlar verirsiniz, sonuçlarına katlanırsınız, bedellerini ödersiniz. Çıkacaksınız, özeleştiri yapacaksınız. İzmir halkından özür dileyeceksiniz. ‘Ben böyle bir karar verdim ve verdiğim bu karar yanlıştı’ diyeceksiniz. Laf kalabalığı yapmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!
Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!

Gündem

Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin faiz sevdası skandala dönüştü! Başkan Çavuşoğlu'ndan "Mevduat faizine zarar gelmesin" savunması geldi!
CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin faiz sevdası skandala dönüştü! Başkan Çavuşoğlu'ndan "Mevduat faizine zarar gelmesin" savunması geldi!

Gündem

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin faiz sevdası skandala dönüştü! Başkan Çavuşoğlu'ndan "Mevduat faizine zarar gelmesin" savunması geldi!

Sinan Burhan'dan flaş iddia! Ahmet Aras istifa etti, CHP'deki çöküş durdurulamıyor!
Sinan Burhan'dan flaş iddia! Ahmet Aras istifa etti, CHP'deki çöküş durdurulamıyor!

Gündem

Sinan Burhan'dan flaş iddia! Ahmet Aras istifa etti, CHP'deki çöküş durdurulamıyor!

CHP’de ihraç dalgası kapıda! Kasım ayı için geniş liste hazırlığı
CHP’de ihraç dalgası kapıda! Kasım ayı için geniş liste hazırlığı

Gündem

CHP’de ihraç dalgası kapıda! Kasım ayı için geniş liste hazırlığı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!
Gündem

Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!

Gaziantep’te yaşandığı iddia edilen bir defin sırasında kalabalık bir grubun bir mezarı yarışırcasına hızla toprakla doldurduğu görüntüler, ..
Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!
Gündem

Yolsuzluktan tutuklanan Aykut Erdoğdu ‘Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum’ diyerek CHP'den istifa etti!

İBB davasında yolsuzluktan tutuklanan isimler arasında yer alan CHP’nin 27. dönem İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ‘Bu yükü daha fazla t..
Teröristanda gündem: Şempanze, maymun, babun! Aşağılık maymunlar birbirine girdi
Dünya

Teröristanda gündem: Şempanze, maymun, babun! Aşağılık maymunlar birbirine girdi

27 Ekim’de sandık başına gidecek olan teröristanda ‘maymun kavgası’ baş gösterdi. Teröristbaşı Netanyahu destekçisi gazetecinin anketlerde y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23