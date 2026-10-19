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Spor Galatasaray’ın yeni sponsoru belli oldu
Spor

Galatasaray’ın yeni sponsoru belli oldu

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Galatasaray’ın yeni sponsoru belli oldu

Galatasaray ile 1905 GSYİAD arasında, sarı-kırmızılı kulübün futbol akademisi takımlarının şort sponsorluğunu kapsayan anlaşmaya imza atıldı.

RAMS Park’ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ile 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar katıldı. Törende konuşan Fatih Demircan, futbol akademisine sağlanan desteklerin kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bizim için altyapı, yalnızca A takımımıza futbolcu yetiştiren bir yapı değildir. Aynı zamanda Galatasaray kültürünü, değerlerini ve kazanma alışkanlığını genç yaşlardan itibaren sporcularımıza kazandırdığımız çok önemli bir kurumdur" dedi.

Futbol akademisinin gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Demircan, "Hedefimiz, kendi yetiştirdiği oyuncularla güçlenen, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıran ve uluslararası düzeyde başarılı futbolcular yetiştiren bir akademi yapısını daha da ileriye taşımaktır. Bu doğrultuda genç oyuncularımızın gelişimi için gerekli sportif, teknik ve fiziki imkanları sürekli iyileştirmeye büyük önem veriyoruz. Elbette bütün bunların hayata geçirilmesi, uzun vadeli bir planlamayı ve güçlü bir ekonomik yapıyı gerektiriyor. Bu nedenle futbol akademimize sağlanan her desteği yalnızca bugüne yapılan bir katkı olarak değil, Galatasaray’ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD’ın kulübün farklı branşlarına verdiği desteklerle camia içindeki dayanışmaya katkı sağladığını aktaran Demircan, imzalanan anlaşmanın futbol akademisinin gelişimine katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

 

Murat Sancaktar: "Gençlerimizin gelişimini desteklemek, Galatasaray’ın geleceğine katkı sağlamaktır"

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise basketbol ve voleybol takımlarına verdikleri desteğin ardından futbol akademisinin de yanında yer almaktan gurur duyduklarını söyleyerek, "Genç yetenekleri keşfetmek, onları doğru eğitimle geliştirmek, Galatasaray kültürüyle yetiştirmek ve zamanı geldiğinde A takıma hazır hale getirmek kulübümüz açısından çok değerli. Altyapıdan yetişen her futbolcu, arkasından gelen gençlere güçlü bir mesaj vermektedir. Çalışarak, disiplinle ve doğru bir eğitimle bu değerli formaya ulaşmanın mümkün olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

Güçlü bir futbol akademisinin kulübün geleceği açısından önemine dikkati çeken Sancaktar, "Gençlerimizin gelişimini desteklemenin, Galatasaray’ın geleceğine verilen en anlamlı katkılardan biri olduğuna inanıyoruz. Güçlü bir futbol akademisi, kendi oyuncularını yetiştiren, kendi değerlerini gelecek nesillere aktaran ve başarı kültürünü içeriden büyüten bir Galatasaray demektir. Bugün attığımız bu imzayla futbol akademimizin çalışmalarına katkı sunacak, genç sporcularımızın gelişim yolculuğunda onların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Sancaktar, anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek futbol akademisinden gelecekte Galatasaray formasını taşıyacak ve yeni nesillere örnek olacak çok sayıda futbolcu yetişmesini temenni etti.

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