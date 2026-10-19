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Dünya ABD yine bir şeytanlık peşinde! 12 ülkeye birden seyahat uyarısı!
Dünya

ABD yine bir şeytanlık peşinde! 12 ülkeye birden seyahat uyarısı!

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ABD yine bir şeytanlık peşinde! 12 ülkeye birden seyahat uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Orta Doğu ülkesinde bulunan Amerikalılara, iptal edilen uçuşlar, kapanan hava sahası ve seyahat planlarında ani değişiklikler için hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

Uyarılar, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Ürdün, Irak, Lübnan, Yemen, İsrail ve İran'ı kapsıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki çatışmaların yayılabileceği ve İran ile müttefiklerinin ABD çıkarlarını, Amerikan şirketlerini de içeren hedefler alabileceği konusunda uyarı yayınladı.

UYARI BÜYÜK BİR BÖLGEYİ KAPSIYOR

Dışişleri Bakanlığı uyarısında ayrıca, Husilerin Suudi havaalanlarına ve altyapısına yönelik saldırıları da hatırlatılarak, Amerikalılara düşük profil tutmaları, kalabalıklardan ve ABD ile bağlantılı herhangi bir yerden uzak durmaları bildirildi. Uyarıların, havaalanlarının kapatılacağı anlamına gelmediği, ancak Washington'un seyahat uyarısı tüm bölgeyi kapsayan bir harita gibi okunduğunda, ABD ve İsrail’den ya da vekil güçlerden gelebilecek yeni dalga saldırılar olabileceği belirtiliyor.

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