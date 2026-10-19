Trabzonspor’da Beşiktaş maçı öncesi şok sakatlık
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Süper Lig devi Trabzonspor, Beşiktaş maçına kısa süre kala Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı."