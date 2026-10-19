  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Muhtarlar Günü Buluşması’ programında konuştu: Türkiye’nin değiştiğini kabullenmek zorunda kaldılar Ankara’da Azerbaycan’daki başörtüsü yasaklarına tepki! '28 Şubat zihniyeti yeniden sahnede' ‘Mazot 100 lira, istifa’ diyenlere ağzının payını verdi! Erdoğan’ı bırak Kerkük’ü ve Musul’u satanlara bak Belediye başkanı ceketini alıp gitti! Özgür'ün partisinde istifa depremi Akit yazdı üniversite soruşturma başlattı: Kusuru olan varsa gereken yapılacak İstanbul’daki konserde 2 kişi ölmüştü! Vali Gül sebebini açıkladı Şile’deki rüşvet soruşturmasında ilk duruşma: Yolsuzlar için hesap vakti Siyonist İsrail, reklam ağını kullanmış! Arap medyasında casus yazılım skandalı Arnavutluk’ta tansiyon iyice yükseliyor: Hükümet binaları yakıldı, polis alevler içinde kaldı İstanbul’daki selde son durum! Vali Gül açıklama yaptı
Gündem Bakan Göktaş Akit TV’de açıkladı! Sosyal medyaya 15 yaş sınırı neden geliyor?
Gündem

Bakan Göktaş Akit TV’de açıkladı! Sosyal medyaya 15 yaş sınırı neden geliyor?

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Akit Özel yayına konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal Medya Düzenlemesi"ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akit Özel yayınında Erkan Tan'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından en dikkat çeken başlık ise "Sosyal Medya Düzenlemesi" oldu.

 

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş şu ifadeleri kullandı:

Şimdi biliyorsunuz nisan ayında sosyal medya düzenlememizi hayata geçirdik.

Esasında sosyal medya düzenlemesi nedir?

Bütün dünyada aslında son yıllarda fark etmişsinizdir. İnternet ve yapay zeka çok hızlı geliştiği bir dönemde, dijitalleşmenin, teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde aslında yaş kullanma sınırı olmuyor ya da başlangıç sınırı.

Ama nasıl ki çocuklar ehliyet alması için veya oy kullanması için 18 yaş gibi bir yasal bir sınır olduysa, internet düzeyinde maalesef böyle bir yaş sınırı oluşmadı.

Ve internet hayatımızın içine doğrudan girdi. Çocuklar özellikle internet çağında doğdu, biz sonradan ona adapte etmeye çalıştık.

 

 

"Çok net bir şekilde görüyoruz"

Dolayısıyla çocuklara yönelik de son yıllarda, özellikle son 10 yılda, küresel düzeyde de baktığımızda dikkatlerinin yüzde 30 azaldığını, anksiyete, depresyon kaygılarının arttığını, özellikle güzellik kurgusunun sosyal medyadan da etkilenerek çok fazla çocuklarımızı zihinsel, fiziksel, psikolojik olarak etkilediğini çok net bir şekilde görüyoruz.

Avustralya sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülke oldu. 16 yaşa bir sınır koydu ve 1 yıl bir süre verdi sosyal medya platformlarına.

Tabii biz de ülke olarak iki yıla yakındır bu konuları çalışıyoruz. Hem ailelerle görüşüyoruz hem çocuklarla hem akademisyen, bu işin uzmanlarıyla, sosyal medya platformlarıyla görüşüyoruz.

Üstelik dünyadaki olan ve gelişmeleri takip ediyoruz. Ülkemize özgü bir model hayata geçirdik. 

15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasaklandı
15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasaklandı

Gündem

15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasaklandı

Türkiye'de katiller sosyal medyada 'yıldızlaştırılıyor!'
Türkiye'de katiller sosyal medyada 'yıldızlaştırılıyor!'

Aktüel

Türkiye'de katiller sosyal medyada 'yıldızlaştırılıyor!'

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! Aliyev’in eski damadı bakın kimmiş
Sosyal medyada tartışma konusu oldu! Aliyev’in eski damadı bakın kimmiş

Gündem

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! Aliyev’in eski damadı bakın kimmiş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

çok yavaşsınız

2 yıl bir kararı almak için çok değil mi ? ben mi yanlış düşünüyorum yoksa bu bakanlık mı yavaş çalışıyor bilemedim. Ülkenin çivisi çıktı siz hala bir düzenlemeyi yapıp tamamlayamadınız.
İtalya Başbakanı Meloni kanlı sömürge çarkını yüzlerine vurdu! Fransa’nın sömürge parasıyla gerçeği bir bir anlattı
Gündem

İtalya Başbakanı Meloni kanlı sömürge çarkını yüzlerine vurdu! Fransa’nın sömürge parasıyla gerçeği bir bir anlattı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Batı'nın yıllardır maskelediği sömürgeci yüzünü ve Afrika kıtasında yürütülen barbarca talanı hedefine koyd..
Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı
Gündem

Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı

Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan Doğu Avrupa’daki kriz hattında bu sabah sıcak saatler yaşandı. Litvanya hava sahasına tanımlanamayan bir ha..
İstanbul’da sağanak sona eriyor! 1942’den bu yana en yüksek yağış ölçüldü
Yaşam

İstanbul’da sağanak sona eriyor! 1942’den bu yana en yüksek yağış ölçüldü

İstanbul’da metrekareye 261 kilogram yağış düşerken, son günlerde Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı sistem kuzeye çekilerek etkisini kay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23