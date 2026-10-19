Bakan Göktaş Akit TV’de açıkladı! Sosyal medyaya 15 yaş sınırı neden geliyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akit Özel yayınında Erkan Tan'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından en dikkat çeken başlık ise "Sosyal Medya Düzenlemesi" oldu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş şu ifadeleri kullandı:

Şimdi biliyorsunuz nisan ayında sosyal medya düzenlememizi hayata geçirdik.

Esasında sosyal medya düzenlemesi nedir?

Bütün dünyada aslında son yıllarda fark etmişsinizdir. İnternet ve yapay zeka çok hızlı geliştiği bir dönemde, dijitalleşmenin, teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde aslında yaş kullanma sınırı olmuyor ya da başlangıç sınırı.

Ama nasıl ki çocuklar ehliyet alması için veya oy kullanması için 18 yaş gibi bir yasal bir sınır olduysa, internet düzeyinde maalesef böyle bir yaş sınırı oluşmadı.

Ve internet hayatımızın içine doğrudan girdi. Çocuklar özellikle internet çağında doğdu, biz sonradan ona adapte etmeye çalıştık.

"Çok net bir şekilde görüyoruz"

Dolayısıyla çocuklara yönelik de son yıllarda, özellikle son 10 yılda, küresel düzeyde de baktığımızda dikkatlerinin yüzde 30 azaldığını, anksiyete, depresyon kaygılarının arttığını, özellikle güzellik kurgusunun sosyal medyadan da etkilenerek çok fazla çocuklarımızı zihinsel, fiziksel, psikolojik olarak etkilediğini çok net bir şekilde görüyoruz.

Avustralya sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülke oldu. 16 yaşa bir sınır koydu ve 1 yıl bir süre verdi sosyal medya platformlarına.

Tabii biz de ülke olarak iki yıla yakındır bu konuları çalışıyoruz. Hem ailelerle görüşüyoruz hem çocuklarla hem akademisyen, bu işin uzmanlarıyla, sosyal medya platformlarıyla görüşüyoruz.

Üstelik dünyadaki olan ve gelişmeleri takip ediyoruz. Ülkemize özgü bir model hayata geçirdik.