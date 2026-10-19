Pilot havadan verdiği taktiklerle yönlendirdi! ABD’den, F-22 ile insansız savaş uçağı kontrol testi

Terör devleti İsrail'in en büyük destekçisi haydut Amerika F-22 ile insansız savaş uçağı kontrol testini gerçekleştirdi.

ABD Hava Kuvvetleri, Ekim 2026’nın başlarında F-22 Raptor savaş uçağından YFQ-44A işbirlikçi savaş uçağının (Collaborative Combat Aircraft/CCA) havadan taktik kontrolünün gerçekleştirildiğini açıkladı. Testin, görev otonomisi kabiliyetlerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve hizmete sunulmasına yönelik çalışmalarda önemli bir aşama olduğu belirtildi.

Test sırasında F-22 pilotu, YFQ-44A İHA’ya havadan taktik talimatlar verdi. İHA’nın otonomi yazılımı, bu talimatları gerçek zamanlı olarak yorumlayarak dinamik uçuş manevraları ve simüle edilmiş muharebe görevleri gerçekleştirdi.

YFQ-44A işbirlikçi savaş uçağı

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, testin ardından yaptığı açıklamada, sektörle yürütülen iş birliğinin yeni kabiliyetlerin hızla geliştirilmesi ve muharebe kullanımına hazırlanması açısından önem taşıdığını belirtti.

ABD Hava Kuvvetleri, testten elde edilen verilerin devam eden yazılım entegrasyonu ve geliştirme testlerinde kullanılacağını, ayrıca gelecekteki CCA konseptlerinin şekillendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Ken Wilsbach ise testin insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte görev yapma kabiliyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

ABD Hava Kuvvetleri, 2032 yılına kadar 500 muharebeye hazır yarı otonom CCA sistemine sahip olmayı ve toplamda yaklaşık 1.000 hava aracından oluşan bir filoya ulaşmayı hedefliyor. CCA sistemlerinin, tehdit altındaki harekât ortamlarında Amerikan hava gücünün erişim menzilini, durumsal farkındalığını ve beka kabiliyetini artırması amaçlanıyor. Program, uygun maliyetli ve uyarlanabilir kabiliyetlerin muharebe kullanımına daha hızlı sunulmasına yönelik çalışmaların bir parçasını oluşturuyor.

Kaynak: defenceturk