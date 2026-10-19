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Gündem Başkan Aras: Geç bile kaldım! Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye katılacak mı?
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Başkan Aras: Geç bile kaldım! Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye katılacak mı?

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Başkan Aras: Geç bile kaldım! Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye katılacak mı?

CHP’li belediyelerde yaşanan liyakatsizlik, kriz ve koltuk kavgaları kendi belediye başkanlarını pes ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, istifasının ardından gündemi sarsan iddialara cevap vererek CHP çatı altında siyaset üretmenin imkânsız hale geldiğini vurguladı. Aras, partideki yozlaşmaya dikkat çekerek "CHP'de siyaset yapma imkânım kalmamıştı. Aslına bakarsan geç bile kaldım" ifadeleriyle CHP zihniyetinin geldiği boyutu ifşa etti.

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden ve kulislerde AK Parti’ye katılacağı konuşulan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras iddialara cevap verdi. CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Aras, istifasıyla ilgili olarak "Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim" dedi. Fatih Altaylı’ya konuşan Aras bir başka partiye geçmeyeceğini ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini de açıkladı.

CHP'den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, partisinden ayrılmasının ardından hakkında çıkan " AK Parti'ye katılacak" yönündeki iddialara yanıt verdi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Aras, iddiaları yalanlayarak görevini bağımsız sürdüreceğini bildirdi.

"CHP'DEN İSTİFA ETMEKTE GEÇ BİLE KALDIM"

Gazeteci Fatih Altaylı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı. Altaylı'nın paylaştığı bilgilere göre Aras, partisinden ayrılma kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP'de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim."

"HİÇBİR YERE GEÇMEYECEĞİM"

İstifanın ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Aras, başka bir siyasi partiye katılmayacağını belirtti. Altaylı, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"'AK Parti'ye geçeceğin dedikoduları var. Aslı astarı var mı?' diye sordum. 'Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım' dedi."

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Yorumlar

muğlayı seven vatandaş

Kişi olarak çok düzgün bir insan ama hizmet olarak muğlanın yol-kaldırım yapma , çöp toplama ve elektrik , su konusunda hala çok zayıf olduğunu söyleyebilirim. sanırım birazda akp nin muhalif belediye olması sebebi ile devlet kurumlarının destek vermesini engelliyor diye düşünüyorum. çünkü devlet karayolları kurumu muğlada yok gibi davranıyor.
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