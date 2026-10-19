Sarı-Kırmızılılarda Portekizli oyuncunun tedavisine başlandı! Leao, Lille’de yok derbi maçına belki
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao'nun MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Oyuncunun Lille maçına yetişmesinin zor olduğu, Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceğinin ise tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacağı öğrenildi.
Galatasaray’da Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Rafael Leao’dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, yapılan MR ve ileri tetkikler sonrasında Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Portekizli futbolcunun durumunun günlük kontrollerle takip edileceği kaydedildi. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla kasık adalesinde zorlanma yaşayan Leao, oyuna devam edememişti.
Leao’nun sağlık durumu günlük kontrollerle izlenecek. Portekizli futbolcunun Lille maçına yetişmesi beklenmiyor. Ancak başarı oyuncunun Fenerbahçe maçında sahada olup olmayacağı tedaviye vereceği cevaba göre belli olacak.
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