  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsmail Kartal'ı ikna eden isim gün yüzüne çıktı Bakan Şimşek müjdeyi MKYK’da verdi! En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı! Dünyanın gözü Yeni Delhi'de! BRICS liderleri kritik zirvede buluşuyor 30 yaşındaki her birey dikkat etmeli: Doğal biberiye ve karanfili kaynatıp şişeye doldurun! Saçlar hacim kazanacak İşte dünyanın en çok kazanan devlet başkanı! Maaşı Trump'ın 7 katı Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken mesaj: 13 yıl önce çözülebilirdi Emeği tarlada kaldı, isyan etti: ‘Dua okuyun, bedava toplayın!’ Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları belli oldu 30 yaşındaki genç sır oldu: Ekipler her yerde Suat'ı arıyor! 400 liraya kilosunu satıyor: 300 bin TL kazandı... 66 yaşındaki çiftçi ata tohumu ile üretiyor
Spor
5
Yeniakit Publisher
İsmail Kartal'ı ikna eden isim gün yüzüne çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsmail Kartal'ı ikna eden isim gün yüzüne çıktı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı.

#1
Foto - İsmail Kartal'ı ikna eden isim gün yüzüne çıktı

OĞUZ ÇETİN, İSMAİL KARTAL'I İKNA EDEMEDİ - İsmail Kartal, bugün gün içinde Sportif Direktör Oğuz Çetin ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede kararının arkasında olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, göreve dönmeyeceğini belirterek ayrılık noktasındaki tavrını sürdürdü.

#2
Foto - İsmail Kartal'ı ikna eden isim gün yüzüne çıktı

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ - Sürece akşam saatlerinde doğrudan müdahil olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

#3
Foto - İsmail Kartal'ı ikna eden isim gün yüzüne çıktı

Deneyimli teknik adama olan güvenini ve desteğini bir kez daha yineleyen Yıldırım'ın, "Ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü sensin" diyerek İsmail Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi.

#4
Foto - İsmail Kartal'ı ikna eden isim gün yüzüne çıktı

Başkan Aziz Yıldırım'ın bu net duruşunun ardından kararından vazgeçen İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımdaki görevine devam etme kararı aldı. Deneyimli hoca, cumartesi günü takımının başında antrenmanlara ve lig hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi
Gündem

Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerini rahatlatacak yeni proje için çalışmalar hız kazandı. Kapıkule’nin kuzeyinde “Kapıkule /..
Pakistan Yemen savaşına mı giriyor? Mekke İttifakı için kritik açıklama geldi
Gündem

Pakistan Yemen savaşına mı giriyor? Mekke İttifakı için kritik açıklama geldi

Yemen’deki çatışmaların Suudi Arabistan’a sıçrama ihtimali gözleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaş..
İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi
Siyaset

İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl hapis cezası verildi. İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi...
İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki
Siyaset

İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki

'Suç örgütü lideri' Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken işten çıkardığı Yaşar Uçar, hırsızlıkla itham edilince bunalıma girm..
Murat Alan’dan çifte standart çıkışı: Gökçek’in çocukları adliyeye gitti, onlar nerede?
Gündem

Murat Alan’dan çifte standart çıkışı: Gökçek’in çocukları adliyeye gitti, onlar nerede?

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında Melih Gökçek ve ailesi hakkındaki soruşturma ile Bülent Tezcan’ın kız..
Polisten kaçmak için bakın nereye saklandı! FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı
Gündem

Polisten kaçmak için bakın nereye saklandı! FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı

Ankara’da FETÖ’ye yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.D’nin izi sürüldü. Polis eki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23