İsmail Kartal'ı ikna eden isim gün yüzüne çıktı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı.
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Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı.
OĞUZ ÇETİN, İSMAİL KARTAL'I İKNA EDEMEDİ - İsmail Kartal, bugün gün içinde Sportif Direktör Oğuz Çetin ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede kararının arkasında olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, göreve dönmeyeceğini belirterek ayrılık noktasındaki tavrını sürdürdü.
AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ - Sürece akşam saatlerinde doğrudan müdahil olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Deneyimli teknik adama olan güvenini ve desteğini bir kez daha yineleyen Yıldırım'ın, "Ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü sensin" diyerek İsmail Kartal'ı ikna ettiği öğrenildi.
Başkan Aziz Yıldırım'ın bu net duruşunun ardından kararından vazgeçen İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımdaki görevine devam etme kararı aldı. Deneyimli hoca, cumartesi günü takımının başında antrenmanlara ve lig hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
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