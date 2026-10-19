Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken yaklaşık 200 metrekarelik alan küle döndü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken yaklaşık 200 metrekarelik alan küle döndü.
Konacık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını görenler durumu ekiplere bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çalışmalar sonucunda alevler söndürülürken, yangından etkilenen alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenine ise araştırılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23