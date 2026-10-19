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Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

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IHA Giriş Tarihi:

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken yaklaşık 200 metrekarelik alan küle döndü.

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Foto - Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Konacık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

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Foto - Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını görenler durumu ekiplere bildirdi.

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Foto - Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Foto - Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Çalışmalar sonucunda alevler söndürülürken, yangından etkilenen alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenine ise araştırılıyor.

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