İmamoğlu savunamadı fondaşlar yazamadı! Ekrem’in villalarına yer yok
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sallayan açıklamalarda bulunan usta yazar Ali Karahasanoğlu, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Boğaz'daki milyarlık iki villasına dair fondaş medyanın takındığı 3 maymun tavrını sert sözlerle deşifre etti.
Karahasanoğlu; Yeni Asya, Karar, Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gibi gazeteleri tek tek göstererek, "E hadi bakalım bir cevap verin! 'İki villada tek kuruşluk haram para yoktur' deyin. Var mı bir açıklama? Yok!" diyerek fondaş basının çaresizliğini gözler önüne serdi.
"İki kelimesini bile kullanmaya korkuyorlar": Karahasanoğlu fondaş medyanın ipliğini pazara çıkardı!
Programda gazetelerin sayfalarını tek tek inceleyen Karahasanoğlu, "Sözcü Gazetesinde iki villa ile ilgili iki villanın ikisi bile yok. Kelime kullanmıyorlar artık. 'İki' kelimesini kullanmıyorlar, 'Aman ne olur ne olmaz vatandaşa iki villayı hatırlatabilir' diye" ifadeleriyle fondaş gazete ve sitelerin içine düştüğü acınası hali özetledi. Akit Gazetesi, Akit TV ve Yeniakit.com.tr'nin konunun üzerine kararlılıkla gittiğini vurgulayan usta yazar, iddialara mantıklı tek bir izah getiremeyen CHP medyasının halktan gerçekleri kaçırmak için köşe bucak kaçtığını belirtti.
Gündem
İmamoğlu da kar felaketinde İngiliz elçiyle rakı balık keyfi yapıp, faturayı millete ödetmişti! Ekrem’in balıkçısı rakı balığa 530 bin liralık hesap çıkardı!