İmamoğlu savunamadı fondaşlar yazamadı! Ekrem’in villalarına yer yok

Karahasanoğlu; Yeni Asya, Karar, Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gibi gazeteleri tek tek göstererek, "E hadi bakalım bir cevap verin! 'İki villada tek kuruşluk haram para yoktur' deyin. Var mı bir açıklama? Yok!" diyerek fondaş basının çaresizliğini gözler önüne serdi.

"İki kelimesini bile kullanmaya korkuyorlar": Karahasanoğlu fondaş medyanın ipliğini pazara çıkardı!

Programda gazetelerin sayfalarını tek tek inceleyen Karahasanoğlu, "Sözcü Gazetesinde iki villa ile ilgili iki villanın ikisi bile yok. Kelime kullanmıyorlar artık. 'İki' kelimesini kullanmıyorlar, 'Aman ne olur ne olmaz vatandaşa iki villayı hatırlatabilir' diye" ifadeleriyle fondaş gazete ve sitelerin içine düştüğü acınası hali özetledi. Akit Gazetesi, Akit TV ve Yeniakit.com.tr'nin konunun üzerine kararlılıkla gittiğini vurgulayan usta yazar, iddialara mantıklı tek bir izah getiremeyen CHP medyasının halktan gerçekleri kaçırmak için köşe bucak kaçtığını belirtti.