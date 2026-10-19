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Gündem İmamoğlu savunamadı fondaşlar yazamadı! Ekrem’in villalarına yer yok
Gündem

İmamoğlu savunamadı fondaşlar yazamadı! Ekrem’in villalarına yer yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sallayan açıklamalarda bulunan usta yazar Ali Karahasanoğlu, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Boğaz'daki milyarlık iki villasına dair fondaş medyanın takındığı 3 maymun tavrını sert sözlerle deşifre etti.

Karahasanoğlu; Yeni Asya, Karar, Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gibi gazeteleri tek tek göstererek, "E hadi bakalım bir cevap verin! 'İki villada tek kuruşluk haram para yoktur' deyin. Var mı bir açıklama? Yok!" diyerek fondaş basının çaresizliğini gözler önüne serdi.

"İki kelimesini bile kullanmaya korkuyorlar": Karahasanoğlu fondaş medyanın ipliğini pazara çıkardı!

Programda gazetelerin sayfalarını tek tek inceleyen Karahasanoğlu, "Sözcü Gazetesinde iki villa ile ilgili iki villanın ikisi bile yok. Kelime kullanmıyorlar artık. 'İki' kelimesini kullanmıyorlar, 'Aman ne olur ne olmaz vatandaşa iki villayı hatırlatabilir' diye" ifadeleriyle fondaş gazete ve sitelerin içine düştüğü acınası hali özetledi. Akit Gazetesi, Akit TV ve Yeniakit.com.tr'nin konunun üzerine kararlılıkla gittiğini vurgulayan usta yazar, iddialara mantıklı tek bir izah getiremeyen CHP medyasının halktan gerçekleri kaçırmak için köşe bucak kaçtığını belirtti.

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Yorumlar

Ibrahim

Bazı gazeteciler gerçeği yazmaktan değil, gerçeği yazmanın kendilerine neye mal olacağından korkuyorlar. - İşlerini kaybetme korkusu: Patronlarının, medya kuruluşlarının veya reklam verenlerin çıkarlarına ters düşmek istemiyorlar. - Siyasi baskı: Güçlü siyasi çevreleri eleştirmek, hedef gösterilmeye veya mesleki baskıya maruz kalmaya yol açabilir. - Kendi ideolojileri: Bazıları olayları tarafsız değerlendirmek yerine kendi siyasi görüşlerine uygun olanı öne çıkarıyor.
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