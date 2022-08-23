23 Ağustos 1921: Meclisin Ankara’dan Taşınma Kararının Alınması

Kurtuluş Savaşı’nda Ordumuzun Kütahya-Eskişehir muharebelerini kaybetmesi üzerine başlayan yunan ordusu yürüyüşü karşısında TBMM bu kararı almış, hatta Kayseri'de Meclis binası oluşturulmuş meclis genel kurulu ve kürsüsü tesis edilmiştir.





Binbaşı Hüsrev Gerede de o günleri şöyle anlatır: Ankara kenti kısmen boşaltıldı. Eşyalarımızı geriye, Kırşehir taraflarına yolladık.(Gerede-Önal-2003:220)

O hassas günleri Gerede’nin günlüklerinden takip edelim:

(…) 23 Ağustos 1921: Düşman Sakarya’ya 100 km lik geniş bir cephede saldırıya başladı. Çok kritik günler geçirdik.Top sesleri Ankara’da duyuluyordu. Bir sabah bir Yunan uçağı, istasyonu etkisiz olarak bombaladı. (Gerede- Önal,2003: 221)

(…) Öyle günler oldu ki milletvekillerinin askeri haberlerin ayrıntılarını dinleyecek sabır ve dayanıklıkları kalmadı. Daha ben kapıdan girerken "Hüsrev Bey, umut yüzde kaç?" diye soruyorlardı. Bu umudun yüzde ona indiği anlar oldu. Böyle olmakla birlikte ben milletvekillerine yüzde elliden aşağı rakam vermedim. (Gerede- Önal,2003: 222)





Bazı şahitler Ankara’nın Kayseri’ye taşındığını naklederken bazı şahitler de Kırşehir’e doğru taşınmanın gerçekleştiğini aktarırlar.1921 yılının Ağustos başlarıydı. Batı cephesinde savaş gittikçe kızışıyordu. Düşman ilerlemeğe başlamıştı. Bu ilerleme hızlanınca Ankara’daki devlet müesseselerini ve önemli dosya ve belgeleri kağnı ve eşek gibi her türlü araçla Kayseri’ye taşımağa başladılar. (Velidedeoğlu,1977:108)



23 Ağustos 2011: Libya'daki Kaddafi rejiminin sona ermesi



20-28 Ağustos tarihlerinde Trablus Muharebesi sonucu başkent Trablus UGK kontrolüne geçmiş, UGK yüzden fazla ülke tarafından tanınmıştır.







20 Ekim 2011 günü Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'nin düşmesiyle Muammer Kaddafi öldürülmüş, iç savaş kesin UGK zaferiyle sona ermiştir.



23 Ağustos 634: Halife Ebu Bekir'in (r.a.) vefatı



Hz. Ebû Bekir, başkumandanlığını Hâlid b. Velîd'in yaptığı Ecnâdeyn Savaşı'nın neticesini öğrendikten sonra 22 Cemâziyelâhir 13 (23 Ağustos 634) tarihinde altmış üç yaşında vefat etti.





