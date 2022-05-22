22.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدّ۪ينِ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"(Durumu gören kâfirler:) Eyvah bize! Bu ceza günüdür, derler.”

(Sâffât Suresi - 20) (Meâl Kaynak: Diyanet Vakfı Meali)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Kabirdeki ölü, denizde boğulmak üzere olan ve dehşet içerisinde yardım isteyen kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden, samimi ve sâdık arkadaşından gelecek bir duâ bekler. Şâyet bir duâ gelecek olsa, bu, onun için dünya ve içindekilerden daha kıymetli ve sevimli olur."

"Şüphesiz Allah, kabir ehline, dünyadakilerin duâsı bereketiyle dağlar misâli ecir verir. Dirilerin ölülere gönderebileceği en iyi hediye, onlar için istiğfar etmek ve onlar adına sadaka vermektir.”

(Deylemî, Müsned, IV, 103/6323)