  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 22.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-04-22 04:52:00 -
22.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



يَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِؕ     ءَاِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَةًؕ    قَالُوا تِلْكَ اِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌۘ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

" (İnkârcılar), “Biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Biz çürümüş kemikler olmuş iken mi?” diyorlar. 

  Ve ekliyorlar: “O zaman bu, (bizim için) ziyanlı bir dönüş olur!”"

  (Naziât Suresi, 10-11-12)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Arapça’da “geldiği yola geri dönme” mânasındaki deyim 10. âyette “öldükten sonra tekrar dirilip önceki hale dönme” anlamında kullanılmıştır. Müşrikler kemikleri bile çürümüş insanların tekrar dirilmesini imkânsız buluyor, dolayısıyla öldükten sonra dirilmeyi inkâr ediyorlardı.

10-12. âyetler onların öldükten sonra dirilme konusundaki düşünce ve tutumlarını dile getirmektedir. “Mahşer” diye çevirdiğimiz 14. âyetteki sâhire kelimesi “geceyi uykusuz geçiren, sahra, düz alan” anlamlarına gelir. Mahşerde korkudan kimsenin gözüne uyku girmeyeceği için ona da sâhire denilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 547

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün.

 Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu   sürtülsün.

 Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!”

(Tirmizi, Daavat 110)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay