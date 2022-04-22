22.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِؕ ءَاِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَةًؕ قَالُوا تِلْكَ اِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌۘ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



" (İnkârcılar), “Biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Biz çürümüş kemikler olmuş iken mi?” diyorlar.

Ve ekliyorlar: “O zaman bu, (bizim için) ziyanlı bir dönüş olur!”"

(Naziât Suresi, 10-11-12) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:

Arapça’da “geldiği yola geri dönme” mânasındaki deyim 10. âyette “öldükten sonra tekrar dirilip önceki hale dönme” anlamında kullanılmıştır. Müşrikler kemikleri bile çürümüş insanların tekrar dirilmesini imkânsız buluyor, dolayısıyla öldükten sonra dirilmeyi inkâr ediyorlardı.

10-12. âyetler onların öldükten sonra dirilme konusundaki düşünce ve tutumlarını dile getirmektedir. “Mahşer” diye çevirdiğimiz 14. âyetteki sâhire kelimesi “geceyi uykusuz geçiren, sahra, düz alan” anlamlarına gelir. Mahşerde korkudan kimsenin gözüne uyku girmeyeceği için ona da sâhire denilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 547









ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün.

Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün.

Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!”

(Tirmizi, Daavat 110)