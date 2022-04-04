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Yerel 22 yıl cezası olan adam yakalandı
Yerel

22 yıl cezası olan adam yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 15:09:00 -
22 yıl cezası olan adam yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık suçundan iki dava nedeniyle 22 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'nın ilçe kırsalında gizlendiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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