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İSLAM 22 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-09-22 07:05:00 - 2023-09-22 07:06:37
22 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (22 Eylül 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطٖينُؕ 
تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثٖيمٍۙ 
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَؕ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

﴾221﴿ Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?

﴾222﴿ Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler (onlara kötülüğü telkin ederler).

﴾223﴿ Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler, çoğu da yalancıdır.

(Şuarâ Suresi, 221-222-223)    (Meâl Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde (210-212) Kur’an’ı Hz. Peygamber’e şey­tanların getirdiği, dolayısıyla onun bir kâhin olduğu iddiaları reddedilmişti. Burada ise şeytanların Hz. Peygamber’e yaklaşamayacakları belirtilmekte ve kimlere yaklaşabilecekleri açıklanmaktadır. Şeytanlar ancak çok yalan söyleyen, iftira atan, sahtekâr, günah işlemekten çekinmeyen kimselere, yani kendilerine uygun karaktere sahip olanlara yanaşırlar.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 179

 
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Bir kul Allah’a isyan etmeye devam ettiği halde, Allah hâlâ ona sevdiği dünyalık şeyleri veriyor ise, bu ancak Allah tarafından o kul için bir istidractır.”

(Müsned, 4/145; Camiu’s-Sağir, 1/359)

İstidrac nedir? 

İstidraç, küfrü veya fâsıklığı açıkça görülen kimsenin elinde, isteğine uygun olarak zuhur eden harikalıklardır.


GÜNÜN SÖZÜ:

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