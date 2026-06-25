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Eğitim 22 dakikada akılalmaz rekor! Liseli genç Pi’nin 5 bin basamağını ezbere okudu
Eğitim

22 dakikada akılalmaz rekor! Liseli genç Pi’nin 5 bin basamağını ezbere okudu

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22 dakikada akılalmaz rekor! Liseli genç Pi’nin 5 bin basamağını ezbere okudu

Antalya’da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Bilge Kağan Çetinkaya, Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını 22 dakikada ezbere okudu.

Antalya’da lise öğrencisi Bilge Kağan Çetinkaya, hafızasıyla sınırları zorlayan bir başarıya imza attı.

 

Antalya'da yaşayan lise öğrencisi Bilge Kağan Çetinkaya, önceki Türkiye rekoru olan 3 bin 600 basamağı geçmek için matematik öğretmeni Şükran Doyran ile birlikte çalışmaya başladı. Çalışma sonucunda Çetinkaya, Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi. Yeteneğini geliştiren Çetinkaya'nın yapacağı deneme için okulunda organizasyon düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Kargın ile matematik öğretmeni Şükran Doyran gözetiminde deneme yapıldı. Çetinkaya, 22 dakikada Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezbere okudu. Deneme, videoyla da kayıt altına alındı.

 

“Daha önce kırılan resmi Türkiye rekoru, virgülden sonra 3 bin 600 basamaktı”

Şükran Doyran, "Geçen sene okulumuzda 14 Mart'ta Dünya Pi Günü'nü kutladık. Bu kutlamalarda Pi sayısının virgülden sonraki basamakları ezberleme yarışması düzenlemiştik. Bilge Kağan, geçen sene 353 basamağını ezberlemişti. Bu sene de bunun üzerine giderek farklı teknikler geliştirerek ve üzerine yoğunlaşarak virgülden sonra 5 bin basamağını ezberledi. Daha önce kırılan resmi Türkiye rekoru, virgülden sonra 3 bin 600 basamaktı. Biz canlı yayında hocamız Doç. Dr. Levent Kargın ile birlikte virgülden sonra 5 bin basamağını saymasını rica ettik. Bilge Kağan da 22 dakika içerisinde okuma başarısı göstermiş oldu" dedi.

 

6 aylık çalışmanın sonucu

Bilge Kağan Çetinkaya ise "Geçen sene her yıl düzenlenen 14 Mart kutlamalarında okulumuzda bir Pi sayısı ezberleme yarışı yapıldı. Ben bir hafta gibi bir sürede yaklaşık 350 basamak ezberledim. Daha sonrasında bu rekordan haberim oldu ve bu rekoru kırmak istedim. Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede yaklaşık 5 bin basmağa ulaştım. Bu süreci olabildiğince zamana ayırmaya çalıştım. 5 bin basamağı sayfalara ayırdım. Her sayfayı da belli parçalara ayırdım, daha sonra bu parçaları da satır satır ayırarak ezberlemeyi kolaylaştırmayı amaçladım" diye konuştu.

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Eğitim

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