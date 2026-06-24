Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor

Geçen CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozet ile AK Partili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende AK Parti'ye katılımların devam edeceğini belirtirken, yarın yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 3 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağı ortaya çıktı.

AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana Meclis'e farklı partilerden giren 16 milletvekilini bünyesine katarken, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 80 muhalefet belediyesi de AK Parti'ye geçti. Bunlardan 18'ini ise CHP'li belediyeler oluşturdu.

İSİMLER NETLEŞTİ

Bugün öğle saatlerinde CHP'den istifasını açıklayan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın da yarın yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. Şubat ayında Özgür Özel'in küfürleri sonrası partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da yarın yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı rozet ile AK Parti'ye katılmasına karar verildiği öğrenildi.

Son olarak İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'nın da yarın İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı ortaya çıktı.