  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD, Hürmüz'deki son durumu duyurdu Demirtaş şafak mı sayıyor?: Az kaldı! İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’ Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor Büyük kepazelik! CHP'li başkan Türk bayrağının üzerinde milleti gezdirdi Çin'de artık kimse ne dilini, ne dinini ne de kültürünü öğrenemeyecek! Zorunlu asimilasyon yasasına ‘her ülke bunu yapıyor’ savunması! Bakan Şimşek 'büyük sorunu' açıkladı Özdağ'ın Şeyh Said provokasyonu hukuk duvarına çarptı! AK Parti'li Fırat, maskesi düşenlerin acizliğini tek tek deşifre etti! Tesettürlü kadına ahlaksız saldırı
Avrupa Vize bekleyenlere müjdeli haber!
Avrupa

Vize bekleyenlere müjdeli haber!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Vize bekleyenlere müjdeli haber!

Alman Seyahat Birliği tarafından Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen yaz resepsiyonunda önemli gelişmeler yaşandı.

Alman Seyahat Birliği tarafından Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen yaz resepsiyonunda önemli gelişmeler yaşandı.

Etkinlikte konuşan Almanya'nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Christoph Ploss, özellikle Almanya vizesi bekleyenleri sevindirecek gelişme ile ilgili detaylar verdi. Ağır işleyen vize işlemlerinin turistler ve iş dünyası önünde büyük bir bariyer oluşturduğunu ifade eden Ploss, bu sorunu aşmak adına Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında dijital vize dönemine geçileceğini açıkladı.

 

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Yoğun bürokrasi nedeniyle pek çok kişinin Almanya'ya seyahat etmekten kaçındığına dikkat çeken Ploss, "Konuyu Dışişleri Bakanımızla şahsen görüştüm ve kendisinin de yakından ilgilenmesiyle ciddi mesafeler katettik. Bu yıl ve önümüzdeki yıl atacağımız adımlarla hayata geçecek dijital vize kolaylığının, Türk-Alman dostluğunu çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bahsi geçen dijital dönüşüm; vize başvurularının tamamen çevrimiçi platformlara aktarılmasını, basılı etiketlerin kaldırılarak dijital vizelere geçilmesini ve sınır kontrollerinde biyometrik doğrulama teknolojilerinin kullanılmasını kapsıyor.

 

RANDEVU ÇİLESİ TARİH OLUYOR

Bu yeni sistemle birlikte başvuru yığılmalarının engellenmesi, evrakta sahteciliğin önüne geçilmesi, sınır güvenliğinin artırılması ve seyahatlerin çok daha hızlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Almanya’ya vize işlemleri, kısa süreli ziyaretler için Schengen vizesi ve 90 günden uzun süreli kalışlar için ulusal vize olarak ikiye ayrılıyor. Türk vatandaşları için Schengen vizesi, 90 gün içindeki seyahatler için gerekli. Uzun süreli ikamet (iş, aile birleşimi gibi) için ulusal vize başvurusu yapılıyor.

Başvurular, Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilcilikleri aracılığıyla veya resmi randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor. Gerekli belgeler arasında Schengen başvuru formu, seyahat amacına uygun evraklar ve finansal durum kanıtı bulunuyor.

Savaşın kaybedeni Trump: İran, istediğim her şeye razı oluyor
Savaşın kaybedeni Trump: İran, istediğim her şeye razı oluyor

Dünya

Savaşın kaybedeni Trump: İran, istediğim her şeye razı oluyor

Trump'tan küstah İran açıklaması! Savaş çok iyi gidiyor ve büyük farkla kazanıyoruz!
Trump'tan küstah İran açıklaması! Savaş çok iyi gidiyor ve büyük farkla kazanıyoruz!

Gündem

Trump'tan küstah İran açıklaması! Savaş çok iyi gidiyor ve büyük farkla kazanıyoruz!

İran'dan Trump'a uyarı!
İran'dan Trump'a uyarı!

Dünya

İran'dan Trump'a uyarı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23