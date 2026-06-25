Mısır'dan Gazze için kritik çağrı: Ulusal komite vakit kaybetmeden göreve başlamalı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdi.

"Yükümlülükler tamamlanmalı"

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdulati, Gazze'yi yönetmek üzere oluşturulan Ulusal Komite'nin mümkün olan en kısa sürede bölgede görevine başlamasının önemine dikkat çekti.

Abdulati ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması, insani yardım, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında öngörülen diğer yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

"Yeniden imarın önü açılacak"

Mısırlı Bakan, söz konusu adımların ateşkesin kalıcı hale gelmesine, güvenliğin güçlenmesine ve Gazze Şeridi'nde erken toparlanma ile yeniden imar sürecinin başlaması için gerekli zemini oluşturacağını ifade etti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) Başkanı Ali Şaas da daha önce yaptığı açıklamada, kurtarma ve yeniden yapılanma önceliklerinin belirlendiğini, gerekli şartların oluşması halinde komitenin görevine başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

15 teknokrat görev alacak

Gazze'nin idaresini üstlenmek amacıyla oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, 14 Ocak'ta açıklanan Barış Planı kapsamında kuruldu. Komitede 15 Filistinli teknokrat yer alıyor.

Aynı süreçte Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ve Gazze Yürütme Kurulu'nun da oluşturulduğu duyurulmuş, Gazze'nin savaş sonrası yönetimi ve yeniden yapılanmasına ilişkin yeni yol haritası kamuoyuyla paylaşılmıştı.