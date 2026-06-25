  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD, Hürmüz'deki son durumu duyurdu Demirtaş şafak mı sayıyor?: Az kaldı! İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’ Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor Büyük kepazelik! CHP'li başkan Türk bayrağının üzerinde milleti gezdirdi Çin'de artık kimse ne dilini, ne dinini ne de kültürünü öğrenemeyecek! Zorunlu asimilasyon yasasına ‘her ülke bunu yapıyor’ savunması! Bakan Şimşek 'büyük sorunu' açıkladı Özdağ'ın Şeyh Said provokasyonu hukuk duvarına çarptı! AK Parti'li Fırat, maskesi düşenlerin acizliğini tek tek deşifre etti! Tesettürlü kadına ahlaksız saldırı
Gündem Mısır'dan Gazze için kritik çağrı: Ulusal komite vakit kaybetmeden göreve başlamalı
Gündem

Mısır'dan Gazze için kritik çağrı: Ulusal komite vakit kaybetmeden göreve başlamalı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mısır'dan Gazze için kritik çağrı: Ulusal komite vakit kaybetmeden göreve başlamalı

Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve yeniden imar sürecinin hızlanması için önemli bir çağrıda bulundu. Kahire yönetimi, Gazze'yi yönetecek Ulusal Komite'nin en kısa sürede sahada göreve başlamasını isterken, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki yükümlülüklerin de eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdi.

"Yükümlülükler tamamlanmalı"

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdulati, Gazze'yi yönetmek üzere oluşturulan Ulusal Komite'nin mümkün olan en kısa sürede bölgede görevine başlamasının önemine dikkat çekti.

Abdulati ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması, insani yardım, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında öngörülen diğer yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

"Yeniden imarın önü açılacak"

Mısırlı Bakan, söz konusu adımların ateşkesin kalıcı hale gelmesine, güvenliğin güçlenmesine ve Gazze Şeridi'nde erken toparlanma ile yeniden imar sürecinin başlaması için gerekli zemini oluşturacağını ifade etti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) Başkanı Ali Şaas da daha önce yaptığı açıklamada, kurtarma ve yeniden yapılanma önceliklerinin belirlendiğini, gerekli şartların oluşması halinde komitenin görevine başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

15 teknokrat görev alacak

Gazze'nin idaresini üstlenmek amacıyla oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, 14 Ocak'ta açıklanan Barış Planı kapsamında kuruldu. Komitede 15 Filistinli teknokrat yer alıyor.

Aynı süreçte Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ve Gazze Yürütme Kurulu'nun da oluşturulduğu duyurulmuş, Gazze'nin savaş sonrası yönetimi ve yeniden yapılanmasına ilişkin yeni yol haritası kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Gazze’de son 24 saatte 5 şehit, 11 yaralı
Gazze’de son 24 saatte 5 şehit, 11 yaralı

Dünya

Gazze’de son 24 saatte 5 şehit, 11 yaralı

Gazze’de şehit sayısı 73 bin 39’a yükseldi
Gazze’de şehit sayısı 73 bin 39’a yükseldi

Dünya

Gazze’de şehit sayısı 73 bin 39’a yükseldi

İHH Gazze’de sahra okulu açtı
İHH Gazze’de sahra okulu açtı

Aktüel

İHH Gazze’de sahra okulu açtı

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 41'e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 73 bin 41'e yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 41'e yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile yaptığı görüşme sonucunda ortaya çıkan açıklamalar, umut vadediyor. Ulusal Komite'nin en kısa sürede görevine başlaması, bölgede güvenliğin sağlanmasına ve yeniden imar çalışmalarının başlatılmasına katkı sağlayabilir. Gazze halkına yardım elini uzatmanın önemini vurgulayan Abdulati, uluslararası toplumun da bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtmiş. Allah'ım, Gazze halkının acısını dindirmeyi ve bölgede huzurun tesis edilmesini nasip eylesin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23