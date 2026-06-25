Suriye'ye dev yatırım hamlesi!

Katar merkezli holdinglerden Power International Holding (PIH), Beşar Esed'in devrilmesinin ardından Suriye'deki en büyük yabancı yatırımcılardan biri haline geldi.

Şirket, tarım, havacılık, enerji ve turizm alanlarında çok sayıda proje üstlenirken, Şam Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminalinin inşasına da başladı.

PIH Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ramez el Hayyat, şirketin yalnızca altyapı inşa etmekle kalmadığını, projelerin sürdürülebilirliği için gerekli finansmanı da sağladığını söyledi.

Bu kapsamda PIH, Suriye Havayolları'nın 10 adede kadar Airbus A320 uçağı satın alabilmesi için 250 milyon dolarlık finansman sağlayacak.

El Hayyat, "Yılda 31 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı inşa ediyorsanız, bunu kullanacak uçakların da olması gerekir. Biz tüm ekosisteme bakıyoruz. Gücümüz de buradan geliyor." dedi.

En büyük yatırım enerji sektörüne

Şirketin en büyük yatırımları ise enerji alanında yoğunlaşıyor.

El Hayyat, Suriye'nin yaklaşık 10 bin megavat elektrik ihtiyacı bulunduğunu ancak mevcut üretimin 5 bin megavat seviyesinde olduğunu belirterek, "İhtiyaç duyulan 5 bin megavatlık yeni kapasitenin tamamı şu anda inşa halinde." ifadelerini kullandı.

PIH ayrıca Katar merkezli Ooredoo ile birlikte Suriye'de telekom lisansı almak için başvuruda bulunurken, ülkedeki bazı bankalara da yatırım yaptı.

Tarım alanında ise yaklaşık 3,3 milyar dolarlık pamuk üretim projesi üzerinde çalışan şirket, bu yatırımla 200 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

25 ülkede faaliyet gösteriyor

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'daki dev altyapı projeleriyle büyüyen PIH, bugün 25 ülkede faaliyet yürütüyor.

Şirketin en büyük dış pazarı yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırımla Kazakistan olurken, Cezayir ve Etiyopya'da da yeni projeler planlanıyor.

Suriye kökenli El Hayyat ailesi, ülkedeki siyasi dönüşümün ardından yıllardır hazırlığını yaptığı yatırım planlarını hızla hayata geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: Mepa News, Semafor