İki büyük önemli detay: Tedavi için kahvesine isteyen eklesin... Gizli insülin savaşçısı, motor gibi çalıştırıyor

iki büyük dâhice yöntem: Tedavi için kahvesine isteyen eklesin... Gizli insülin savaşçısı motor gibi çalıştırıyor tatlı krizlerinin sebebi insülin dalgalanmalarıymış! Uzmanlar yapılan bu iki dahice yöntemlerle insülin sorunun çözüldüğünü söylüyor. o baharat, hem kahveye hem de limonataya dâhiye bir lezzet katıyor. İşte her evde bulunan gizli insülin savaşçısı baharat bağırsakları motor gibi çalıştırıyor. SAF DIŞI 2. Yaz Limonatasına Bir Çay Kaşığı: Şeker Şokunu Engeller Limonata, ferahlatıcı olsa da içerdiği meyve şekeri (fruktoz) ve eklenen sinsi şekerler yüzünden kan şekerini bir anda zıplatabilir. Limonatanızı hazırlarken içine ekleyeceğiniz bir adet çubuk tarçın veya servis ederken karıştıracağınız bir tutam toz tarçın, içecekteki şekerin kana karışma hızını yavaşlatır. Böylece limonata içerken hem serinler hem de insülin şokundan korunmuş olursunuz. Önemli Bir Not (Seylan Tarçını Detayı): Bu şifadan maksimum verim almak ve karaciğeri yormamak için marketlerde satılan "Çin tarçını" (Cassia) yerine, aktarlarda bulabileceğiniz ve içinde "kumarin" maddesi barınmayan gerçek "Seylan Tarçını" kullanmaya özen gösterin.