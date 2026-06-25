İki büyük önemli detay: Tedavi için kahvesine isteyen eklesin... Gizli insülin savaşçısı, motor gibi çalıştırıyor
Yemeklerden sonra çöken ağırlığın ve bitmek bilmeyen tatlı krizlerinin sebebi dalgalanmalarıymış. Uzmanlar yapılan bu iki dahice yöntemin insülin sorunun çözüldüğünü söylüyor. O baharat, hem kahveye hem de limonataya dâhiyane bir lezzet katıyor. İşte her evde bulunan gizli insülin savaşçısı o baharat. Önemli bir detaya da dikkat çeken uzmanlar baharatın bağırsakları motor gibi çalıştırdığını da aktarıyorlar.