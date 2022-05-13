21'lik kaleciyi gönder, 33'lük kaleciyi al!

Berke Özer'in yerine yedek kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Gent forması giyen milli file bekçisi Sinan Bolat'ı transfer etmek istiyor.

Belçika'nın önemli yayın organlarından Voetbal Belgie'de yer alan haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için transfer listelerini ve takımlarından ayrılacak futbolcuların muhtemel duraklarını açıkladı.

Anderlecht'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan kaleci 21 yaşındaki Berke Özer ile ilgilendiği belirtildi. Gent forması giyen file bekçisi Sinan Bolat'ın bir sonraki durağı ise Fenerbahçe olarak gösterildi.

Fenerbahçe ara transfer döneminin son günlerinde Sinan Bolat'ı kadrosuna katmak istemiş, 33 yaşındaki file bekçisini ikna etmesine rağmen kulübü ile anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti.

Şubat ayından beri oynatılmıyor

Gent'le yeni sözleşme imzalamayı reddeden Bolat, bu sebeple şubat ayında ikinci kaleci konumuna düşürüldü.

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'ın alternatifini tecrübeli bir kaleciyle oluşturmak istediği öğrenilirken, Sinan Bolat'ın da Süper Lig'e dönmeye oldukça sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Tecrübeli kaleci bu sezon 39 maçta 33 gole engel olamadı.