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Gündem 212 saat sonra enkazdan kurtarılan 77 yaşındaki kadın, Mersin'e getirildi
Gündem

212 saat sonra enkazdan kurtarılan 77 yaşındaki kadın, Mersin'e getirildi

Adıyaman'da depremin 212. saatinde Merve Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 77 yaşındaki Fatma Güngör, ambulans helikopterle sevk edildiği Mersin'de tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 21:27:00 -
212 saat sonra enkazdan kurtarılan 77 yaşındaki kadın, Mersin'e getirildi

Adıyaman'da depremin 212. saatinde Merve Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 77 yaşındaki Fatma Güngör, ambulans helikopterle sevk edildiği Mersin'de tedavi altına alındı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan Merve Apartmanı'nın enkazından AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekiplerince çıkarılan Güngör'e, ilk müdahaleler yapıldı.

Güngör, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Helikopter pistinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından teslim alınan Güngör, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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