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İSLAM 21.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-07-21 05:44:00 -
21.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


   
وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهٖيمَةِ الْاَنْعَامِؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَـهُٓ اَسْلِمُواؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتٖينَۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine   Allah’ın adını ansınlar.

 Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır.

 Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin. 

 Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!"

 (Hac Suresi - 34)           (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

TEFSİRİ: 

 Âyette geçen ve “Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseler” diye çevirdiğimiz “muhbitîn” kelimesine, “gönlü Allah’a yönelmekle huzur bulanlar, içtenlikle tövbe edenler, alçak gönüllü kimseler, haksızlık etmeyen ve haksızlığa uğradığında da özverili davrananlar” gibi mânalar da verilmiştir (Taberî, XVII, 161).

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın!”

 (İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 321 ]

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