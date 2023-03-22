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Yerel 21 yaşındaki genç kazara annesini vurdu
Yerel

21 yaşındaki genç kazara annesini vurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki genç, silahla oynadığı esnada kazara annesini vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 07:04:00 -

Alınan bilgilere göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki S.A. evinde tabancayla oynadığı sırada, silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 43 yaşındaki annesi Aysel A’nın başına isabet etti. Ağır yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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