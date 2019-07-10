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21. Suçıktı Şiir Akşamları 20 Temmuz’da

Su sesi ile şiirin buluştuğu Suçıktı Şiir Akşamlarının 21.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
21. Suçıktı Şiir Akşamları 20 Temmuz’da

Su sesi ile şiirin buluştuğu Suçıktı Şiir Akşamlarının 21.si Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa organizesi ile 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek.


İlk olarak1994 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet Filiz tarafından ‘Suçıktı Şiir Günü’ adı ile başlatılan, geçmiş dönem Belediye Başkanı M. Ruhi Yılmaz tarafından sürdürülen ‘Suçıktı Şiir Akşamları’, Edebiyat ve Kültür Dünyasında adından sıklıkla bahsettirmişti. Suçıktı’nın adını Edebiyat dünyasında öne çıkaran Şiir Akşamlarının 21.si 20 Temmuz Cumartesi günü akşam saat 21.00’da gerçekleşecek.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği bu etkinliğe 16 şair katılacak. Su sesi ile şiirin buluşacağı Suçıktı Şiir Akşamlarının ardından ise 21 Temmuz Pazar günü sabahı Şiir Atölyesi gerçekleşecek. Atölyede “Şiirimizde Ortadoğu” konusunu masaya yatıracak ve Şairler bu konudaki fikirlerini beyan edecekler. Şair Mustafa Özçelik tarafından yönetilecek olan şiir atölyesi oturumunda Arif Ay, Tuba Kaplan, Mehmet Tepe gibi şairler de konuşmacı olarak yer alacak.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
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