  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O namussuzla ilgili flaş gelişme! Dünyanın kaç bucak olduğunu gördün mü şimdi alçak herif (galeri değil)

Doblo filan hikaye! Yerli ticari TOGG geliyor, fiyatı olay olacak

İsrail'den Türkiye ve Katar'da suikast açıklaması! Açık açık "öldüreceğiz" dediler

İstanbul'da hissedilen depremin ardından bakanlardan kritik açıklama!

Herkesin uykusu kaçacak! Depremi 5 gün önceden bildi... Gökyüzüne bakıp onları gördü ve 'deprem olacak' dedi

Bakan Şimşek’ten enflasyon ile ilgili açıklama geldi! “Benden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin”

Deprem anı kamerada!

Erdoğan'dan İSEDAK Programı'nda önemli mesajlar: Gazze, Filistin toprağıdır

Marmara'daki 5,1'lik deprem sonrası Naci Görür'den ürküten uyarı! Şimdi orada deprem olacak

5 aylık enflasyon oranı belli oldu
Yerel 21 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

21 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 15:59:00 -
21 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaların ardından Ayvalık’ta iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen 3 binek otomobil, 1 tekne motoru ve bir şişme bota da el konuldu.

Bu nasıl iş! Kaçak göçmen ordusunu evine sığdırmış: Bekçiler fark etmese yakalanmayacaklardı
Bu nasıl iş! Kaçak göçmen ordusunu evine sığdırmış: Bekçiler fark etmese yakalanmayacaklardı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu nasıl iş! Kaçak göçmen ordusunu evine sığdırmış: Bekçiler fark etmese yakalanmayacaklardı

Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı

Yerel

Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı

470 kaçak göçmen yakaladılar!
470 kaçak göçmen yakaladılar!

Dünya

470 kaçak göçmen yakaladılar!

Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı

Gündem

Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23