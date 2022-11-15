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Yerel 21 hükümlü yakalandı
Yerel

21 hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 21 hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 16:09:00 -
21 hükümlü yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü savcılıktaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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